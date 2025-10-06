1 órája
Játékos megemlékezés a 13 aradi vértanú hősi haláláról
13 vértanú a szabadság oltárán hősi halált hal. Október hatodika, ha a naptárban nem is, de minden magyar szívében piros betűs ünnep. Jelen kvízünkkel a tizenhárom aradi vértanúra emlékezünk.
Október 6-a, az aradi vértanúk kivégzésének napja, történelmünk egyik legjelentősebb napja. Szomorú, ámde a magyarság zsigeri jellemét is példázza. Azt, hogy a magyar nép bármilyen helyzetben kiáll a szabadságáért, és a következményeket is emelt fővel viseli.
Kvíz az aradi vértanúk emlékére
A kormány 2001-ben október hatodikát az aradi vértanúk gyásznapjává nyilvánította a magyar nemzet, arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.
Ehhez az emlékhez kapcsolódóan készítettük el legújabb kvízünket, melyben arra vagyunk kíváncsiak, milyen mélyen ismeri a magyar történelem e szegmensét.
