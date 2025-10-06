október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Játékos megemlékezés a 13 aradi vértanú hősi haláláról

Címkék#aradi vértanúk#kvíz#történelem#megemlékezés#nemzeti gyásznap

13 vértanú a szabadság oltárán hősi halált hal. Október hatodika, ha a naptárban nem is, de minden magyar szívében piros betűs ünnep. Jelen kvízünkkel a tizenhárom aradi vértanúra emlékezünk.

Dobos Zsófia Tünde

Október 6-a, az aradi vértanúk kivégzésének napja, történelmünk egyik legjelentősebb napja. Szomorú, ámde a magyarság zsigeri jellemét is példázza. Azt, hogy a magyar nép bármilyen helyzetben kiáll a szabadságáért, és a következményeket is emelt fővel viseli

aradi vértanúk Thorma János festménye
Október 6-a nemzeti ünnep, az aradi vértanúk emléknapja
Fesmény: Thorma János / Forrás: Wikipedia

Kvíz az aradi vértanúk emlékére

A kormány 2001-ben október hatodikát az aradi vértanúk gyásznapjává nyilvánította a magyar nemzet, arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. 

Ehhez az emlékhez kapcsolódóan készítettük el legújabb kvízünket, melyben arra vagyunk kíváncsiak, milyen mélyen ismeri a magyar történelem e szegmensét.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu