2 órája
Általános iskolai tanulók drámajátékkal emlékeztek meg a nemzeti gyásznapról – galériával
Október hatodikán egy szolnoki iskolában drámajátékkel idézték meg a magyar történelem egyik meghatározó napját.
Október hatodikán, az aradi vértanúk emléknapján a Szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskola tanulói rendhagyó, egyben bensőséges megemlékezést tartottak az egykori eseményekről.
Drámajátékkal idézték meg az aradi vértanúk emlékét
A Himnusz eléneklése után az iskola teátrumos tanulói a Pankotai Tímea tanárnő és Dósa Klára tanítónő által betanított drámajátékkal, a Lazáry Berta ének és zenetanár gitáron kísért diákkórus szolgálatával, illetve lapunk munkatársának, Szathmáry Istvánnak vetített képes előadása révén idézték fel az október hatodikai gyásznapot.
Drámajátékkal emlékeztek meg a diákok az aradi vértanúkraFotók: Beküldött
A gyermekek a dráma elemeit felhasználva varázsolták elő Görgey nehéz dilemmáját a harc folytatásáról, vagy az elkerülhetetlen megadásról, Haynau személyiségét, illetve Zsófia főhercegnő és az uralkodó, Ferenc József gondolkodását hazánkról és szabadságtörekvésünkről. Nagy lelkesedéssel mutatták be a tábornokok hűségét és az utolsó percekben is tanúsított hősiességét. A program, melyet a végén Oláhné Kanyó Andrea Iskolai intézményegységvezető és Kálmánné Fórizs Ildikó igazgatóhelyettes értékelt Boros András görögkatolikus iskolalelkész vezette közös imádsággal zárult.
A szolnoki iskolában a közönség soraiból több szülő is figyelemmel kísérte az előadást.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ugyanezen a napon a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában is lezajlott ez a program, melyet ott Némethné Gerecs Judit igazgató asszony értékelt, mivel mindkét tanintézetben már hagyománya van a mostani előadáshoz hasonló drámajátéknak, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek befogadják a közös szereplés során átélt ismereteket.
Gyászol a sportvilág: meghalt Mezey György, a futballválogatott egykori sikerkapitánya