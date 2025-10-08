október 8., szerda

Megemlékezés

37 perce

Általános iskolai tanulók drámajátékkal emlékeztek meg a nemzeti gyásznapról – galériával

Címkék#aradi vértanúk#drámajáték#megemlékezés#emléknap

Október hatodikán egy szolnoki iskolában drámajátékkel idézték meg a magyar történelem egyik meghatározó napját.

Szathmáry István

Október hatodikán, az aradi vértanúk emléknapján a Szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskola tanulói rendhagyó, egyben bensőséges megemlékezést tartottak az egykori eseményekről. 

Drámajáték az aradi vértanúk emléknapján
Az iskola kápolnája volt az aradi vértanúk emléknapján szervezett megemlékezés helyszíne
Forrás: Beküldött

Drámajátékkal idézték meg az aradi vértanúk emlékét

A Himnusz eléneklése után az iskola teátrumos tanulói a Pankotai Tímea tanárnő és Dósa Klára tanítónő által betanított drámajátékkal, a Lazáry Berta ének és zenetanár gitáron kísért diákkórus szolgálatával, illetve lapunk munkatársának, Szathmáry Istvánnak vetített képes előadása révén idézték fel az október hatodikai gyásznapot.

Drámajátékkal emlékeztek meg a diákok az aradi vértanúkra

Fotók: Beküldött

A gyermekek a dráma elemeit felhasználva varázsolták elő Görgey nehéz dilemmáját a harc folytatásáról, vagy az elkerülhetetlen megadásról, Haynau személyiségét, illetve Zsófia főhercegnő és az uralkodó, Ferenc József gondolkodását hazánkról és szabadságtörekvésünkről. Nagy lelkesedéssel mutatták be a tábornokok hűségét és az utolsó percekben is tanúsított hősiességét. A program, melyet a végén Oláhné Kanyó Andrea Iskolai intézményegységvezető és Kálmánné Fórizs Ildikó igazgatóhelyettes értékelt Boros András görögkatolikus iskolalelkész vezette közös imádsággal zárult. 

A szolnoki iskolában a közönség soraiból több szülő is figyelemmel kísérte az előadást.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ugyanezen a napon a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában is lezajlott ez a program, melyet ott Némethné Gerecs Judit igazgató asszony értékelt, mivel mindkét tanintézetben már hagyománya van a mostani előadáshoz hasonló drámajátéknak, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek befogadják a közös szereplés során átélt ismereteket.

 

