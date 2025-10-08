Általános iskolai tanulók drámajátékkal emlékeztek meg a nemzeti gyásznapról – galériával

A gyermekek a dráma elemeit felhasználva varázsolták elő Görgey nehéz dilemmáját a harc folytatásáról, vagy az elkerülhetetlen megadásról, Haynau személyiségét, illetve Zsófia főhercegnő és az uralkodó, Ferenc József gondolkodását hazánkról és szabadságtörekvésünkről. Nagy lelkesedéssel mutatták be a tábornokok hűségét és az utolsó percekben is tanúsított hősiességét. A program, melyet a végén Oláhné Kanyó Andrea Iskolai intézményegységvezető és Kálmánné Fórizs Ildikó igazgatóhelyettes értékelt Boros András görögkatolikus iskolalelkész vezette közös imádsággal zárult.

A szolnoki iskolában a közönség soraiból több szülő is figyelemmel kísérte az előadást.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ugyanezen a napon a szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában is lezajlott ez a program, melyet ott Némethné Gerecs Judit igazgató asszony értékelt, mivel mindkét tanintézetben már hagyománya van a mostani előadáshoz hasonló drámajátéknak, amely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek befogadják a közös szereplés során átélt ismereteket.