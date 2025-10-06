2 órája
Koszorúzással emlékeztek az aradi vértanúkra Jászberényben
A megemlékezők az 1849-ben kivégzett hősök tiszteletére rótták le kegyeletüket.
Emlékünnepséget rendezett október 6- án délután a 13 aradi vértanú és az első magyar felelős miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos halálának 176. évfordulójára a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület.
Az eseményen Bolla János, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd emlékező beszédet mondott Ördög János, a Lehel Vezér Gimnázium történelem- angol nyelv tanára. Ezt követően a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a hősök tiszteletére elhelyezett emlékkövet.
A megemlékezésen közreműködött a Jászberényi Kossuth Népdalkör.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Tiszteletadás a hősöknek – Szolnokon is megemlékeztek az aradi vértanúkra