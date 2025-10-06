október 6., hétfő

Október 6.

2 órája

Koszorúzással emlékeztek az aradi vértanúkra Jászberényben

Címkék#aradi vértanúk#megemlékezés#koszorúzás

A megemlékezők az 1849-ben kivégzett hősök tiszteletére rótták le kegyeletüket.

Pesti József

Emlékünnepséget rendezett október 6- án délután a 13 aradi vértanú és az első magyar felelős miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos halálának 176. évfordulójára a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület.

Koszorúzással tisztelegtek az 1849.október 6-án kivégzett hősökre
Fotó: Pesti József

Az eseményen Bolla János, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd emlékező beszédet mondott Ördög János, a Lehel Vezér Gimnázium történelem- angol nyelv tanára. Ezt követően a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a hősök tiszteletére elhelyezett emlékkövet.

A megemlékezésen közreműködött a Jászberényi Kossuth Népdalkör.

