Koszorúzással emlékeztek az aradi vértanúkra Jászberényben

Emlékünnepséget rendezett október 6- án délután a 13 aradi vértanú és az első magyar felelős miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos halálának 176. évfordulójára a jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület.

Koszorúzással tisztelegtek az 1849.október 6-án kivégzett hősökre

Fotó: Pesti József

Az eseményen Bolla János, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd emlékező beszédet mondott Ördög János, a Lehel Vezér Gimnázium történelem- angol nyelv tanára. Ezt követően a város vezetői, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúzták meg a hősök tiszteletére elhelyezett emlékkövet.

A megemlékezésen közreműködött a Jászberényi Kossuth Népdalkör.