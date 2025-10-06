18 perce
Főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra Karcagon
A karcagi méltóságteljes megemlékezésen diákok, hagyományőrzők, városi és civil szervezetek képviselői rótták le tiszteletüket a szabadságharc hősei előtt.
Október 6. a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának gyásznapja, amely napon az aradi vértanúkra és a szintén kivégzett első felelős magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos személyére emlékeztek Karcagon, az Aradi vértanúk terén lévő emlékműnél.
A Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjainak bevonulása után a Karcagi Nagykun Református Oktatási Központ Gimnáziumi Tagintézményének diákjai – Molnár Dávid és György Gergely – szavalata után Bene Sándor emeritus nagykunkapitány idézte fel az aradi eseményeket, majd felolvasta a tizenhárom hős utolsó mondatait.
Több szervezet is megemlékezett az aradi vértanúkról
A beszéd után az áldozatokra emlékezve koszorút helyeztek el az emlékműnél a karcagi és a vármegyei önkormányzat, a Karcagi Járási Hivatal vezetői mellett a magyar Országgyűlés, a Kunszövetség nevében, a városban működő oktatási-nevelési intézmények, a pártok és szervezetek képviselői, valamint több egyesület, civil szervezet, klub tagjai is.
Megemlékezés az aradi vértanúkról Karcagon, 2025Fotók: Daróczi Erzsébet
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!