Tiszteletadás a hősöknek – Szolnokon is megemlékeztek az aradi vértanúkra

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Várkonyi téri kopjafáknál az aradi vértanúk tiszteletére.

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzeti gyásznappá október 6.-át. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon végezték ki a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.