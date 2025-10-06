október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 6.

1 órája

Tiszteletadás a hősöknek – Szolnokon is megemlékeztek az aradi vértanúkra

Címkék#aradi vértanúk#megemlékezés#kopjafa

A Várkonyi téri kopjafáknál tartottak megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére a nemzeti gyásznapon, október 6-án.

Mészáros János
Tiszteletadás a hősöknek – Szolnokon is megemlékeztek az aradi vértanúkra

Fotó: Mészáros János

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Várkonyi téri kopjafáknál az aradi vértanúk tiszteletére.

A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzeti gyásznappá október 6.-át. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon végezték ki a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról Szolnokon, 2025

Fotók: Mészáros János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu