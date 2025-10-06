40 perce
Tiszteletadás a hősöknek – Szolnokon is megemlékeztek az aradi vértanúkra
A Várkonyi téri kopjafáknál tartottak megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére a nemzeti gyásznapon, október 6-án.
Fotó: Mészáros János
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Várkonyi téri kopjafáknál az aradi vértanúk tiszteletére.
A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nemzeti gyásznappá október 6.-át. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon végezték ki a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.
Megemlékezés az Aradi vértanúkról Szolnokon, 2025Fotók: Mészáros János
