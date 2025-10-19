Áram nélkül maradt két település is – az illetékesek azonnal cselekedtek

Október 19-én kapta az értesítést az OPUS TITÁSZ Zrt., hogy a 132 kV-os nagyfeszültségű hálózatán vezetékszakadás történt, melynek következtében az MVM Émász jászberényi és jászfényszarui alállomásai rövid időre ellátatlanná váltak – tette közzé az MVM hivatalos Facebook-oldalán

Műszaki munkák a kora reggeli órákban

Forrás: MWM For You

Sokáig azonban szerencsére nem kellett aggódnia az ügyfeleknek, az MVM Émász szakemberei azonnal megkezdték az alállomások ellátását, és ezzel reggelre biztosították a szolgáltatást a legtöbb településen.

Az MVM hozzátette, egyelőre ez csak átmeneti megoldás, a végleges javítás megtörténtéig feszültségingadozások még előfordulhatnak. A szakemberek továbbra is dolgoznak a szolgáltatás teljeskörű és zavartalan biztosításán.