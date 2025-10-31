október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Írja be a naptárába

2 órája

Ezekben az utcákban lesz áramszünet Szolnokon – több városrész is érintett lesz novemberben

Címkék#Tiszaliget#Szandaszőlős#tervezett áramszünet#áramszünet

Ezeket a dátumokat tartsa fejben, hogy ne lepődjön meg! Az Opus-Titász Zrt. karbantartási munkálatai miatt az elkövetkező hetekben több helyszínen is várható ideiglenes áramszünet Szolnokon. A szolgáltató közleménye szerint az intézkedés a hálózat megbízható működését szolgálja, a leállások idején pedig az érintett területeken átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás.

Avar Vanda

Novemberben több utcában is várható egész napos áramszünet Szolnokon. Az Opusz-Titász tájékoztatása szerint a tervezett karbantartási munkálatok fontosak a hálózat biztonságos működése miatt, a szolgáltató ezért kéri a lakosság megértését és türelmét. Mutatjuk, melyik utcában, mely napokon kell áramszünetre számítani.

áramszünet Szolnokon
A hálózat karbantartása miatt több utában is várható egésznapos áramszünet Szolnokon
Forrás: Illusztráció

Áramszünet Szolnokon – ezekben az utcákban nem lesz szolgáltatás

Ahogy októberben, úgy a novemberi hónapban is lesznek tervezett áramszünetek a városban:

  • Október 31-én, pénteken 8 és 16 óra között a Tiszaligetben, az Aréna úton (Hrsz: 9747/1, csapadékvíz-átemelő) lesz üzemszünet.
  • November 20-án, csütörtökön 8 és 17 óra között a szandaszőlősi városrész több utcájában várható áramszünet, többek között a Tünde, Ágnes, Aranka, Klára, Jolán, Judit, Blanka, Krisztina, Éva, Emese, Márta, Vénusz, Hangos, Búvár, Borók, Bodza, Vadgalamb, Szűrszabó, Vízimalom, Hajó, Uszály, Fürdő, Ajándék, Vadrózsa, Almavirág, Rezgő, Kikelet, Kertész, Kocsoros, Meggyfa, Béke, Hant, Olajbányász, Fúró és Kender utcákban.
    Érintett továbbá a Vízpart körút 25–29. (páratlan oldal), valamint több külterületi helyrajzi számú ingatlan is. A szolgáltató közleménye szerint a munkálatok a TRV Zrt., a Magyar Telekom, a Pro-M Kft., a CETIN, a Vantage Towers és az FGSZ Zrt. hálózatait is érintik.
  • November 21-én, pénteken a Boldog Sándor István körút 5–11. számú épületeiben, valamint az orvosi rendelőben szünetel majd az áramszolgáltatás 8 és 16 óra között.
  • November 24-én, hétfőn a Áchim, Bimbó, Pálma, Muskátli, Árpád, Jázmin és Verseghy utcákban (48/a) lesz áramszünet 8 és 16 óra között.
  • Végül november 24. és 28. között, naponta 8 és 16 óra között a város több utcájában, főként az ipari és kertvárosi részeken várható üzemszünet. Érintett lesz többek között a Horog, Medve, Oroszlán, Tigris, Párduc, Teve, Csendes, Kerék, Fenyő, Őrház, Mező, Bonifác, Márton, Gyopár, Bogár, Traktor, Előre, Vihar, Szél, Koráll, Acél, Füge, Darázs, Tó, Lomb, Csallóköz, Kalapács, Béke és Hant utca is.

A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a tervezett üzemszünetek idejére gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos kikapcsolásáról, és lehetőség szerint kerüljék a hálózat használatát a munkálatok idején.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu