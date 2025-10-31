Ezekben az utcákban lesz áramszünet Szolnokon – több városrész is érintett lesz novemberben

Novemberben több utcában is várható egész napos áramszünet Szolnokon. Az Opusz-Titász tájékoztatása szerint a tervezett karbantartási munkálatok fontosak a hálózat biztonságos működése miatt, a szolgáltató ezért kéri a lakosság megértését és türelmét. Mutatjuk, melyik utcában, mely napokon kell áramszünetre számítani.

A hálózat karbantartása miatt több utában is várható egésznapos áramszünet Szolnokon

Áramszünet Szolnokon – ezekben az utcákban nem lesz szolgáltatás

Ahogy októberben, úgy a novemberi hónapban is lesznek tervezett áramszünetek a városban:

Október 31-én, pénteken 8 és 16 óra között a Tiszaligetben, az Aréna úton (Hrsz: 9747/1, csapadékvíz-átemelő) lesz üzemszünet.

Érintett továbbá a Vízpart körút 25–29. (páratlan oldal), valamint több külterületi helyrajzi számú ingatlan is. A szolgáltató közleménye szerint a munkálatok a TRV Zrt., a Magyar Telekom, a Pro-M Kft., a CETIN, a Vantage Towers és az FGSZ Zrt. hálózatait is érintik.

November 21-én , pénteken a Boldog Sándor István körút 5–11. számú épületeiben, valamint az orvosi rendelőben szünetel majd az áramszolgáltatás 8 és 16 óra között.

November 24-én , hétfőn a Áchim, Bimbó, Pálma, Muskátli, Árpád, Jázmin és Verseghy utcákban (48/a) lesz áramszünet 8 és 16 óra között.

, hétfőn a Áchim, Bimbó, Pálma, Muskátli, Árpád, Jázmin és Verseghy utcákban (48/a) lesz áramszünet 8 és 16 óra között. Végül november 24. és 28. között, naponta 8 és 16 óra között a város több utcájában, főként az ipari és kertvárosi részeken várható üzemszünet. Érintett lesz többek között a Horog, Medve, Oroszlán, Tigris, Párduc, Teve, Csendes, Kerék, Fenyő, Őrház, Mező, Bonifác, Márton, Gyopár, Bogár, Traktor, Előre, Vihar, Szél, Koráll, Acél, Füge, Darázs, Tó, Lomb, Csallóköz, Kalapács, Béke és Hant utca is.

A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy a tervezett üzemszünetek idejére gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos kikapcsolásáról, és lehetőség szerint kerüljék a hálózat használatát a munkálatok idején.