1 órája
Újra támad az aranyszínű sárgaság: az Aranyhegyen is találtak fertőzésgyanús növényeket
Az Aranyhegyen is szemlét tartottak a szakemberek, hogy ellenőrizzék a szőlővel beültetett területet. A vizsgálat oka, hogy az ország több pontján felütötte a fejét az aranyszínű sárgaság betegség, amely komoly gondot jelenthet a hazai szőlőültetvényekre. Kiderült, szemle során találtak fertőzésgyanús tőkéket is.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint Magyarországon először 2013 nyarán mutatták ki az aranyszínű sárgaság betegséget. A fertőzés önmagában nem képes terjedni, új területekre leginkább fertőzött szaporítóanyaggal juthat el. A terjesztésében jelentős szerepe van az amerikai szőlőkabócának is, amely a fertőzött tőkéből szívott növénynedvvel felveszi a kórokozót, majd amikor egy egészséges szőlőből táplálkozik, átadja a fitoplazmát, és ezzel továbbterjeszti a betegséget. Az országban idén több helyen tapasztalták a betegséget, amely következtében az ültetvényeket jelenleg szemlecsoportok ellenőrzik – ahogyan azt tették a napokban az Aranyhegyen is.
Az aranyszínű sárgaság betegség miatt tartottak ellenőrzést
A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állított fel, amelyek országos szinten ellenőrzik a szőlőültetvényeket. Októberben az Aranyhegyen is sor került egy szemlére, amin a kormányhivatal növényegészségügyi felügyelője, növényorvosok, szőlészek, borászok és gazdák is részt vettek. A hegyközség elnöke elmondta, hogy az aranyszínű sárgaság fertőzés ellen nem lehet védekezni, csupán hordozójával szemben, szőlőkabóca elleni szerekkel.
– Nagyon fontos a házi kerti szőlős gazdáknak is a szerepe, mert ha a házi kerti szőlőben ezt nem vesszük észre, nem nézzük, nem figyeljük, nem vágjuk ki az ilyen tőkéket, akkor ott egy gócpont alakulhat ki, és onnan is terjedhet tovább, mert hiába permetezünk, a jelenlegi növényvédőszerek nem alkalmasak hosszútávú növényvédelemre, hanem csak egy-egy eseti védekezésre, és két-három nap múlva már a kabóca ott tovább fertőzhet, tovább tud élni – részletezte Klément György, a Monor és Cegléd környéke Hegyközség elnöke.
Hozzátette, azért is fontos a gócpontok kialakulásának megakadályozása, mert ha egy ültetvény 30 százaléka elkapja az aranyszínű sárgaság betegséget, akkor az egészet ki kell vágni. Az elnök elmondta, hogy ilyenre már volt példa a hegyközségükön belül: a monori térségben már 16 hektárnyi területre adtak ki kivágási kötelezettséget.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A szőlőkabóca okozta fertőzés tünetei
Kiderült, hogy Cegléd környezetében nem vált szükségessé eddig ezen kötelezettségek megállapítása, de ezért is kulcsfontosságú a folyamatos ellenőrzés. A szemle során a csoport talált olyan fertőzésgyanús tőkéket, amelyek mutatták a betegségre jellemző tüneteket. Ezeket a szakemberek megjelölték, és levélmintát vettek belőlük, melyeket egy laboratóriumba küldenek további vizsgálások elvégzésére.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleménye szerint, a fertőzésre többek között a következő tünetek utalhatnak:
- A levelek meggörbülnek, és a szélek hátrahajlanak a levélfonák felé.
- A fehér bogyós fajtáknál a levelek sárgulnak, a kék bogyósnál vörösödnek, és gyakran fémes színezetű a felületük.
- A főerek mentén krémsárga foltok jelenhetnek meg, amelyek fokozatosan terjednek a levélfelületen, mígnem a teljes levél elszárad. Ezek a levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek.
Az aktuális észlelésekről az amerikai szőlőkabóca térképen tudnak tájékozódni.
Az aranyszínű sárgaság betegség rendkívül veszélyes
A fertőzést okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója a Nébih szerint. A megbetegedés következtében a tőkék terméshozama akár a felére is csökkenhet, és a fertőzött növények száma évente akár meg is tízszereződhet. A nem megfelelő védekezés – a kabócák ellen – 80-100 százalékos megfertőződést is jelenthet, és a fogékony fajták néhány év alatt ki is pusztulhatnak.
A kórokozó szerepel az Európai Unió tagállamainak közös karanténlistáján, így a vele összhangban álló növényegészségügyi rendeletben is. Az élelmiszerlánc-biztonsági törvény értelmében a gazdáknak bejelentési kötelezettségük van, ha fertőzés gyanúját észlelik. Fontos hangsúlyozni, hogy a betegség az emberi egészségre ártalmatlan.
Megvédjük a szőlőültetvényeinket! Cselekvési tervet fogadott el a kormány az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kapcsán - videóval
Ilyen útzárat ritkán látni: önkényesen torlaszolt el egy szakaszt egy mérges jászkiséri gazda