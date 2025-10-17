Újra támad az aranyszínű sárgaság: az Aranyhegyen is találtak fertőzésgyanús növényeket

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint Magyarországon először 2013 nyarán mutatták ki az aranyszínű sárgaság betegséget. A fertőzés önmagában nem képes terjedni, új területekre leginkább fertőzött szaporítóanyaggal juthat el. A terjesztésében jelentős szerepe van az amerikai szőlőkabócának is, amely a fertőzött tőkéből szívott növénynedvvel felveszi a kórokozót, majd amikor egy egészséges szőlőből táplálkozik, átadja a fitoplazmát, és ezzel továbbterjeszti a betegséget. Az országban idén több helyen tapasztalták a betegséget, amely következtében az ültetvényeket jelenleg szemlecsoportok ellenőrzik – ahogyan azt tették a napokban az Aranyhegyen is.

A aranyszínű sárgaság betegség miatt országszerte szemlét tartanak a szőlőültetvények területein

Fotó: Illusztráció/Mészáros János

Az aranyszínű sárgaság betegség miatt tartottak ellenőrzést

A Ceglédi Városi Televízió híradása szerint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6-8 fős szemlecsoportokat állított fel, amelyek országos szinten ellenőrzik a szőlőültetvényeket. Októberben az Aranyhegyen is sor került egy szemlére, amin a kormányhivatal növényegészségügyi felügyelője, növényorvosok, szőlészek, borászok és gazdák is részt vettek. A hegyközség elnöke elmondta, hogy az aranyszínű sárgaság fertőzés ellen nem lehet védekezni, csupán hordozójával szemben, szőlőkabóca elleni szerekkel.

– Nagyon fontos a házi kerti szőlős gazdáknak is a szerepe, mert ha a házi kerti szőlőben ezt nem vesszük észre, nem nézzük, nem figyeljük, nem vágjuk ki az ilyen tőkéket, akkor ott egy gócpont alakulhat ki, és onnan is terjedhet tovább, mert hiába permetezünk, a jelenlegi növényvédőszerek nem alkalmasak hosszútávú növényvédelemre, hanem csak egy-egy eseti védekezésre, és két-három nap múlva már a kabóca ott tovább fertőzhet, tovább tud élni – részletezte Klément György, a Monor és Cegléd környéke Hegyközség elnöke.

Hozzátette, azért is fontos a gócpontok kialakulásának megakadályozása, mert ha egy ültetvény 30 százaléka elkapja az aranyszínű sárgaság betegséget, akkor az egészet ki kell vágni. Az elnök elmondta, hogy ilyenre már volt példa a hegyközségükön belül: a monori térségben már 16 hektárnyi területre adtak ki kivágási kötelezettséget.

A szőlőkabóca okozta fertőzés tünetei

Kiderült, hogy Cegléd környezetében nem vált szükségessé eddig ezen kötelezettségek megállapítása, de ezért is kulcsfontosságú a folyamatos ellenőrzés. A szemle során a csoport talált olyan fertőzésgyanús tőkéket, amelyek mutatták a betegségre jellemző tüneteket. Ezeket a szakemberek megjelölték, és levélmintát vettek belőlük, melyeket egy laboratóriumba küldenek további vizsgálások elvégzésére.