Fertőzés fenyeget

1 órája

Gyorsan terjed a rettegett betegség, már védőzónát is ki kellett jelölni egy jászkunsági településen

Egy Jászsághoz közeli településen is megjelent a szőlő egyik legveszélyesebb pusztító betegségének tünete. Az aranyszínű sárgaság betegséget egy fitoplazma nevű kórokozó okozza és az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Mutatjuk, hogy a fertőzés miatt hol jelöltek ki védőzónát a térségben!

Szoljon.hu

Az ország egyre több területén okoz súlyos károkat az aranyszínű sárgaság, melyet a szőlő legpusztítóbb betegségeként emlegetnek a szakemberek. A fertőzés tüneteit már egy jászsági település közelében is észlelték. Itt jelöltek ki úgynevezett védő, azaz pufferzónát. 

Támad az aranyszínű sárgaság betegség.
A Boconádon talált szőlő aranyszínű sárgaság betegség tüneteit mutató növények miatt komoly intézkedéseket hoztak a szakemberek. A védőzónába jászszentandrási területeket is kijelöltek
Fotó: Jászszentandrás Község Facebook-oldala

Rendkívüli intézkedést hoztak az aranyszínű sárgaság betegség miatt 

Fontos közlemény jelent meg pénteken Jászszentandrás közösségi oldalán. Az önkormányzat felhívta a lakossági figyelmét, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal határozata alapján Boconádon, az Ady Endre utca egyik ingatlanán két, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség tüneteit mutató növényből mintát vettek. A szőlőtőkék körül egy kilométer sugarú körben található területet fertőzött területként jelölték ki. A fertőzött terület határától számított három kilométer sugarú körben található területeket védőzónává jelölték ki. Ebbe tartoznak jászszentandrási területek is.

A pufferzónára vonatkozóan ismertették azokat az előírásokat is, amelyeket a szőlőnövény, illetve szőlőültetvény használójának be kell tartania.

Mint megtudtuk, a pufferzónában lévő szőlőtermő területeken a kormányhivatal szakemberei a vegetációs időszakban helyszíni ellenőrzéseket és szükség szerint mintavételeket végeznek. Elrendelik a laboratóriumi vizsgálat során fertőzöttnek bizonyult növények megsemmisítését. Csapdázással figyelemmel kísérik a rovarvektorok, kabócák jelenlétét. Mindezeken túl a szakemberek ellenőrzik azt is, hogy a termelő vagy tulajdonos eleget tett-e a művelési, gondozási előírásoknak és védekezési kötelezettségeknek. 

A szőlőkabóca okozta fertőzés veszélyeivel és tünteivel már korábban foglalkoztunk, itt találja a részleteket a rettegett betegségről.

 

 


 

