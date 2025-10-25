1 órája
Gyorsan terjed a rettegett betegség, már védőzónát is ki kellett jelölni egy jászkunsági településen
Egy Jászsághoz közeli településen is megjelent a szőlő egyik legveszélyesebb pusztító betegségének tünete. Az aranyszínű sárgaság betegséget egy fitoplazma nevű kórokozó okozza és az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Mutatjuk, hogy a fertőzés miatt hol jelöltek ki védőzónát a térségben!
Az ország egyre több területén okoz súlyos károkat az aranyszínű sárgaság, melyet a szőlő legpusztítóbb betegségeként emlegetnek a szakemberek. A fertőzés tüneteit már egy jászsági település közelében is észlelték. Itt jelöltek ki úgynevezett védő, azaz pufferzónát.
Rendkívüli intézkedést hoztak az aranyszínű sárgaság betegség miatt
Fontos közlemény jelent meg pénteken Jászszentandrás közösségi oldalán. Az önkormányzat felhívta a lakossági figyelmét, hogy a Heves Vármegyei Kormányhivatal határozata alapján Boconádon, az Ady Endre utca egyik ingatlanán két, a szőlő aranyszínű sárgaság betegség tüneteit mutató növényből mintát vettek. A szőlőtőkék körül egy kilométer sugarú körben található területet fertőzött területként jelölték ki. A fertőzött terület határától számított három kilométer sugarú körben található területeket védőzónává jelölték ki. Ebbe tartoznak jászszentandrási területek is.
A pufferzónára vonatkozóan ismertették azokat az előírásokat is, amelyeket a szőlőnövény, illetve szőlőültetvény használójának be kell tartania.
Mint megtudtuk, a pufferzónában lévő szőlőtermő területeken a kormányhivatal szakemberei a vegetációs időszakban helyszíni ellenőrzéseket és szükség szerint mintavételeket végeznek. Elrendelik a laboratóriumi vizsgálat során fertőzöttnek bizonyult növények megsemmisítését. Csapdázással figyelemmel kísérik a rovarvektorok, kabócák jelenlétét. Mindezeken túl a szakemberek ellenőrzik azt is, hogy a termelő vagy tulajdonos eleget tett-e a művelési, gondozási előírásoknak és védekezési kötelezettségeknek.
A szőlőkabóca okozta fertőzés veszélyeivel és tünteivel már korábban foglalkoztunk, itt találja a részleteket a rettegett betegségről.
