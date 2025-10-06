október 6., hétfő

ATAFF Filmfesztivál

1 órája

Szemet gyönyörködtető filmek – újra jön a látványtervezők seregszemléje Szolnokon

Címkék#ATAFF Filmfesztivál#Alexandre Trauner ART / Filmfesztivált#tiszapart mozi

Október közepén ismét a filmek fővárosává válik Szolnok. A ATAFF Filmfesztivál ezúttal is a mozi leglátványosabb oldalát, a díszletek, fények és vizuális megoldások művészetét állítja a középpontba. A Tisza Mozi termeiben világhírű látványtervezők, rendezők és fiatal filmesek találkoznak, akiknek köszönhetően most mindenki bepillanthat a kulisszák mögé és megtudhatja: ki varázsolja el valójában a nézőket?

Avar Vanda

Október 14. és 19. között ismét Szolnokra figyel a nemzetközi filmes világ: ekkor rendezik meg az Alexandre Trauner ART/Filmfesztivált (ATAFF Filmfesztivál), amely nemcsak Magyarországon, de Európában is egyedülálló módon a filmek látványvilágát állítja a középpontba. 

Ataff Filmfesztivál sajtótájékoztató
Verebes György, Demeter Éva és Dudás Viktor az ATAFF Filmfesztivál sűrű programjairól tartott sajtótájékoztatót. 
Fotó: Nagy Balázs

ATAFF Filmfesztivál – lessünk be a kulisszák mögé!

Egy olyan korban, amikor szinte mindenki vizuális tartalmakat gyárt a közösségi médiában, különösen izgalmas betekinteni abba, hogyan gondolkodnak a nagy filmek látványtervezői. Hogyan áll össze a rendező elképzelése, az operatőr nézőpontja és a látványtervező víziója egy nagy egésszé, ami végül lehengerel, elvarázsol, ámulatba ejt vagy éppen elborzaszt.

„A fesztivál ma már a látványtervezők seregszemléje lett, ahol a zsűri nem a forgatókönyvet, hanem a film vizuális világát díjazza.” – mondta Demeter Éva, a Tisza Mozi ügyvezetője és az ATAFF igazgatója. Hozzátette: idén kilenc egyetem hallgatói is érkeznek, köztük külföldi diákok, akik szakmai mesterkurzusokon és kiállításokon vesznek részt, így Szolnokon néhány napra ismét felpezsdül a filmes élet.

A fesztivál zsűrijében és programjain idén is neves művészek vesznek részt: 

  • Szász Attila rendező arról tart majd előadást, hogy mekkora súlya van egy helyszínnek a film történetvezetésében; 
  • Láng Imola látványtervező egy komplex alkotói folyamatba enged bepillantást;
  • Sabine Hviid látványtervező egy hátborzongató horror, a Csúf mostohatestvérek kapcsán a „beauty horror” sajátos, esztétikailag provokatív filmes világába kalauzol;
  • Eggert Ketilsson látványtervező pedig Christofer Nolan világhírű filmje kapcsán tart előadást, ahol beleshetünk a Dunkirk kulisszái mögé.  

A fesztivál különlegességét Dudás Viktor filmszakértő így foglalta össze:

A világon alig akad olyan rendezvény, ahol a látványtervezők kerülnek reflektorfénybe. Az ATAFF ezt a láthatatlan, mégis meghatározó szakmát ünnepli – és megmutatja, hogyan születik meg a film varázsa a díszlet, a fény és a kompozíció által.

A Tisza Mozi termeiben tehát október 14. és 19. között ingyenes, vagy nagyon kedvezményes árú vetítések, koncertek, könyvbemutatók és kiállítások várják a közönséget. A szervezők abban bíznak, hogy idén még több fiatal ül majd be a filmekre – hiszen a vizualitás világában élünk, és Szolnok most a vizuális történetmesélés központjává válik. A teljes program megtekinthető az ATAFF weboldalán.

