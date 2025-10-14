Nemzetközi filmfesztivál kezdődött Szolnokon – galériával

Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a méltán híres Alexander Trauner Art Film Fesztivál (ATAFF), melynek a vármegyeszékhely, azon beül is a TISZApART Mozi add otthont. Az ünnepséget már hagyományosan a Szolnoki Galériában tartották többek között a Bartók Béla Kamarakórus közreműködésével. A többnapos nemzetközi filmfesztiválon a téma iránt érdeklődők több híres rendezővel és díszlettervezővel is találkozhatnak.

A szolnoki ATAFF megnyitóján a Bartók Béla Kamarakórus is közreműködött

Fotó: Nagy Balázs

Mint arról korábban beszámoltunk hírportálunkon, Eggert Ketilsson művészeti vezető, Christopher Nolan filmjeinek látványtervezője lesz az október 19-ig tartó fesztivál díszvendége. A szervezők korábban arról tájékoztattak, hogy az európai játékfilmek versenyében a zsűri az alkotások látványtervezését és látványtervezőit díjazza. A filmvetítések mellett minden évben számos kísérőprogram várja az érdeklődőket.