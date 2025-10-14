október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ATAFF

2 órája

Nemzetközi filmfesztivál kezdődött Szolnokon – galériával

Címkék#ünnepség#Bartók Béla Kamarakórus#TiszapART Mozi#rendezvény

Több híres díszlettervezővel és rendezővel találkozhatnak az érdeklődők az október 19-ig tartó ATAFF-on.

Nagy Balázs
Nemzetközi filmfesztivál kezdődött Szolnokon – galériával

Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a méltán híres Alexander Trauner Art Film Fesztivál (ATAFF), melynek a vármegyeszékhely, azon beül is a TISZApART Mozi add otthont. Az ünnepséget már hagyományosan a Szolnoki Galériában tartották többek között a Bartók Béla Kamarakórus közreműködésével. A többnapos nemzetközi filmfesztiválon a téma iránt érdeklődők több híres rendezővel és díszlettervezővel is találkozhatnak.

ATAFF
A szolnoki ATAFF megnyitóján a Bartók Béla Kamarakórus is közreműködött
Fotó: Nagy Balázs

Mint arról korábban beszámoltunk hírportálunkon, Eggert Ketilsson művészeti vezető, Christopher Nolan filmjeinek látványtervezője lesz az október 19-ig tartó fesztivál díszvendége.  A szervezők korábban arról tájékoztattak, hogy az európai játékfilmek versenyében a zsűri az alkotások látványtervezését és látványtervezőit díjazza. A filmvetítések mellett minden évben számos kísérőprogram várja az érdeklődőket.

Filmfesztivál Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu