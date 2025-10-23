Sokan még mindig kézzel állítják: pedig a telefon magától átáll az új időre!

Hamarosan ismét elérkezik az idő, amikor az órákat vissza kell tekerni, vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és kezdetét veszi a téli. Ilyenkor sokakban rengeteg kérdés felmerül. Vajon átállítja magán a telefon az órát? És a laptop? Mikor áll át magától az óra? Szerencsére a legtöbb modern eszközhöz hozzá sem kell érnünk, mert az automatikus óraátállítás megkönnyíti a dolgunkat.

Az automatikus óraátállítás megkönnyíti az életünket

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Miért van óraátállítás?

Az óraátállítás ötlete a 20. század elején született. Eredetileg gazdasági megfontolásból vezették be: a cél a nappali fény jobb kihasználása és az energia-megtakarítás volt. Az Európai Unió már évek óta napirenden tartja a rendszer eltörlését, de a tagállamok egyelőre nem jutottak dűlőre abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon állandó.

Idén volt már óraátállítás?

Az idei évben már március 30-án is tekerhettünk az órákon, akkor a nyári időszámítás kezdődött el. Most viszont az őszi váltás jön – a legtöbben ezt kedvelik jobban, hiszen ilyenkor egy órával hosszabb az éjszaka.

Mikor lesz óraátállítás 2025-ben?

Október 26-án, vasárnap hajnalban pontosan hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat – vagyis egy órával többet alhatunk. Bár apróságnak tűnik, a változás mégis érezteti hatását a mindennapokban.

Óraátállítás 2025: a szervezetet megviselheti

Szakértő figyelmeztet: a biológiai óránk nem alkalmazkodik egyik napról a másikra. Az óraátállítás megzavarhatja a szervezet ritmusát, ami fáradtsághoz, koncentrációs problémákhoz és lehangoltsághoz vezethet. Éppen ezért érdemes már a hét közepén fokozatosan előrébb hozni a lefekvés idejét, esténként kerülni a képernyőt és a nehéz ételeket.

Óraátállítás 2025 október – kell-e átállítani a telefont?

A legtöbb esetben az óraátállítás telefonon automatikus. Kivételt jelenthetnek a régebbi készülékek, például a nyomógombos eszközök. Akinek ilyen van van, de nem szeretne vesződni az óraátállítással, az most ingyen kaphat egy új készüléket a Telekomnál.

Átállítja magán a laptop az órát?

A laptop átállítja magán az órát. A legtöbb asztali számítógéppel is ugyanez a helyzet: automatikus óraátállítás történik, nem kell vesződni az operációs rendszerben.