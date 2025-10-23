1 órája
Sokan még mindig kézzel állítják: pedig a telefon magától átáll az új időre!
Október végén ismét óraátállítás lesz, de nem kell pánik: a legtöbb telefon, laptop és okoseszköz automatikusan átáll. Mutatjuk, melyik eszközben van automatikus óraátállítás, és melyikben nincs.
Hamarosan ismét elérkezik az idő, amikor az órákat vissza kell tekerni, vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és kezdetét veszi a téli. Ilyenkor sokakban rengeteg kérdés felmerül. Vajon átállítja magán a telefon az órát? És a laptop? Mikor áll át magától az óra? Szerencsére a legtöbb modern eszközhöz hozzá sem kell érnünk, mert az automatikus óraátállítás megkönnyíti a dolgunkat.
Miért van óraátállítás?
Az óraátállítás ötlete a 20. század elején született. Eredetileg gazdasági megfontolásból vezették be: a cél a nappali fény jobb kihasználása és az energia-megtakarítás volt. Az Európai Unió már évek óta napirenden tartja a rendszer eltörlését, de a tagállamok egyelőre nem jutottak dűlőre abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon állandó.
Idén volt már óraátállítás?
Az idei évben már március 30-án is tekerhettünk az órákon, akkor a nyári időszámítás kezdődött el. Most viszont az őszi váltás jön – a legtöbben ezt kedvelik jobban, hiszen ilyenkor egy órával hosszabb az éjszaka.
Mikor lesz óraátállítás 2025-ben?
Október 26-án, vasárnap hajnalban pontosan hajnali 3 órakor kell 2 órára visszaállítani az órákat – vagyis egy órával többet alhatunk. Bár apróságnak tűnik, a változás mégis érezteti hatását a mindennapokban.
Óraátállítás 2025: a szervezetet megviselheti
Szakértő figyelmeztet: a biológiai óránk nem alkalmazkodik egyik napról a másikra. Az óraátállítás megzavarhatja a szervezet ritmusát, ami fáradtsághoz, koncentrációs problémákhoz és lehangoltsághoz vezethet. Éppen ezért érdemes már a hét közepén fokozatosan előrébb hozni a lefekvés idejét, esténként kerülni a képernyőt és a nehéz ételeket.
Óraátállítás 2025 október – kell-e átállítani a telefont?
A legtöbb esetben az óraátállítás telefonon automatikus. Kivételt jelenthetnek a régebbi készülékek, például a nyomógombos eszközök. Akinek ilyen van van, de nem szeretne vesződni az óraátállítással, az most ingyen kaphat egy új készüléket a Telekomnál.
Átállítja magán a laptop az órát?
A laptop átállítja magán az órát. A legtöbb asztali számítógéppel is ugyanez a helyzet: automatikus óraátállítás történik, nem kell vesződni az operációs rendszerben.
Mikor áll át magától az óra? És mikor nem?
Jellemzően azoknál az okoseszközöknél történik meg az automatikus óraátállítás, amelyek csatlakoznak az internetre, vagy olyan eszközre, hálózatra, ami csatlakozik az internetre. A Beol.hu szerzője szerint többek között a következő eszközöknél történik automatikus óraátállítás:
- okosotthon-eszközök (például falióra, termosztát);
- okos otthoni asszisztens;
- okos hangszóró;
- okosórás fitnesz karkötő (a mobilon keresztül csatlakozik az internetre);
- okos hűtő vagy okos háztartási nagy-gépek is frissítik magukat abban az esetben, ha hálózatra vannak kötve.
Mikor nincs automatikus óraátállítás?
A legtöbbünknek már csak azokon az eszközökön kell átállítanunk az órát, amelyek analóg módon működnek vagy nem csatlakoznak internet hozzáféréssel rendelkező hálózathoz. Ilyenek például a
- faliórák;
- ébresztők;
- elemes órák;
- konyhai időzítők.