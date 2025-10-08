Életre kelt az amerikai álom Abonyban, egy 1958-as Chevrolet Bel Air lett a találkozó sztárja

Mint ahogyan arról beszámoltunk, október 5-én különleges autókkal találkozhattak az abonyiak a városközpontban. A szocializmustól az amerikai álomig minden korszak ikonikus járművei vonultk fel az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozón. A kiállított típusok között volt rendőrautóvá átalakított Lada, Trabant, Fiat Topolino, valamint számtalan más, gondosan felújított és különleges járgány is. A helyszínre érkező amerikai autók óriási sikert arattak, sokan megálltak gyönyörködni bennük. Közülük az egyik legkülönlegesebb egy 1958-as Chevrolet Bel Air volt – ennek restaurátorával mi is beszélgettünk az autós találkozón.

Az autós találkozó egyik kedvence egy Chevrolet Bel Air volt

Fotó: Nagy Balázs

Az autós találkozó egyik vitathatatlan sztárja

A Chevrolet Bel Air gyönyörű állapotban állt a Főtéren: csillogó króm, hibátlan fényezés és korhű részletek tették a közönség egyik kedvencévé. A járművet restauráló szakember is a helyszínen tartózkodott, aki megosztott néhány részletet a veterán minősítésű autóról.

– Talán a különlegessége az, hogy nagyon szép állapotban van. Ha egy kicsit szépíteni akarnék, akkor azt mondanám, sokkal szebb, mint amikor 1958-ban kijött a gyárból. Egy V8-as, viszonylag kis motor hajtja, mindössze 4630 köbcentis, tehát a hasonló típusokhoz képest kifejezetten kisméretű – mesélte János.

A restaurátor elmondta, hogy a Chevrolet Bel Air típust eredetileg családi autónak tervezték, és leginkább hétvégi kirándulásokra, templomba járásra, vagy hosszabb utazásokra használták. Akkoriban mindennapos járműnek számított, ma viszont inkább ritka kincs, amit már nem használnak rendszeresen. Úgy fogalmazott, ezek az autók olyanok, mint egy különleges étel: nem mindennap fogyasztja az ember, mert akkor elveszne az az érzés, amit egy-egy találkozó vagy közös kiruccanás adhat.

Többen is megálltak az autót szemügyre venni

Fotó: Nagy Balázs

Amerikából érkezett Magyarországra az autócsoda

– Ez az autó is Amerikából lett behozva, nagyjából harminc évvel ezelőtt. A korábbi tulajdonosa sajnos már nincs köztünk, ő mintegy húsz évig használta a kocsit, majd az autó Spanyolországba is kikerült. Onnan vásárolta meg Tibi barátom néhány évvel ezelőtt, és körülbelül három évig tartott, mire olyan szép lett, mint most – részletezte.