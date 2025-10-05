1 órája
Jól megfért a Corvette a Trabant és az 1938-as Fiat Topolino mellett Abonyban – galériával, videóval
Nosztalgikus időutazásban volt része annak, aki vasárnap Abony főterére látogatott. Az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozónak köszönhetően ritka és különleges gépjárművek töltötték meg a városközpontot. Az autós találkozó nemcsak a veteránjárművek rajongóit vonzotta, hanem sok kíváncsi családot és fotózni vágyó látogatót is.
Berta Lilla, Fitos Helén, Lencse Gergő és Csabai Viktor szervezésében valósulhatott meg a különleges autós találkozó, ahová még Budapestről is érkeztek autócsodák. A Főtéren felsorakozott Fiat Topolino, Buick Riviera, Ford Taunus, és még számos más, elképesztően jó állapotú, kuriózumnak számító járgány, melyek igazi időutazásra hívták a látogatókat.
Autós találkozó Abonyban
Az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozó szervezői már több autós rendezvényt tudhatnak maguk mögött, most azonban egy új tematika mentén szerették volna összehozni a régi idők és a modern kor szerelmeseit. Az ötlet még márciusban született meg, és a szervezés is ekkor vette kezdetét, hogy októberre minden részlet a helyére kerüljön.
– Szerencsére már elég nagy népszerűségnek örvendenek az abonyi, független autós találkozók, és gyakorlatilag kinőttük a helyszínt, ahol most is tartjuk a rendezvényt. Ezúttal ezért külön vettük a youngtimer és oldtimer vonalat, és kifejezetten ezeknek a típusoknak szerveztünk egy tematikus találkozót – mesélte Csabai Viktor, a rendezvény egyik szervezője. Hozzátette: Abony önkormányzata 2022 óta támogatja a rendezvényeiket, és sokat köszönhetnek a városvezetésnek.
Számtalan autócsoda érkezett a helyszínre
– Ha az oldtimer vonalat nézzük, akkor a legöregebb autó egy 1938-as Fiat Topolino. Gyakorlatilag függetlenül a gyártóországoktól, minden megtalálható volt. A szocialista és a nyugati autók mellett szép számmal érkeztek amerikai autók is – mondta Csabai Viktor, aki külön örömnek nevezte, hogy ilyen sokféle típus gyűlt össze a rendezvényre.
Elmondta továbbá, hogy a kiállított autók között valóban ritka darabok is helyet kaptak, egy olyan korszakból, amikor még a lökettérfogat, a teljesítmény, a méret és a kényelem határozta meg az autógyártás lényegét. Hozzátette, hogy az amerikai modellek egészen más világot képviselnek, mint az európai járművek.
Autós találkozó AbonybanFotók: Nagy Balázs
Jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót
A vasárnapi autós eseményre számtalan család és autórajongó érkezett, akiket a gépcsodák mellett finom falatok is vártak. A standokon sült ételek, kürtöskalács és különféle édességek is helyet kaptak, így minden korosztály talált kedvére valót. A kimagasló érdeklődésnek köszönhetően jövőre is szeretnék megszervezni a találkozót.
– Idén már nem lesz több találkozó, hiszen közeledik a tél. Tavasszal azonban megtartjuk a márkafüggetlen autós rendezvényt, és ha minden a tervek szerint alakul, egy év múlva ezt a tematikát is folytatni szeretnénk – osztotta meg a szervező.
