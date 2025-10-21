Folytatódik a „Babafa Program”: minden ott született gyermekkel zöldebb lesz a város

Az öt évvel ezelőtt indított kezdeményezés keretében minden évben egy csemetefát ültetnek el azoknak a gyermekeknek, akik az előző évben születtek a városban. A Babafa Program nem csak zöldebbé teszi Mezőtúrt, hanem egy igazán különleges ajándék ami pozitívan hathat a gyerekek környezethez való hozzáállására is.

Tavaly mintegy 50 új facsemete került a földbe a Babafa Program keretein belül. Mindnek megvolt a „kis gazdája”, egy előző évben született gyermek személyében

Forrás: Facebook.com / Szűcs Dániel

Babafa program Mezőtúron: egy kedves lehetőség

Az első babafákat 2021-ben ültették ki a program keretében, és azóta több száz facsemetével gazdagodott Mezőtúr. Az idei évben a 2024-es születésű gyermekek szülei ültethetik el a gyermek nevére szóló facsemetét, melyet a családok az önkormányzat támogatásával kapnak. A fa mellé névtábla és egy apró ajándék is jár. Külön öröm, hogy idén is megmarad a lehetőség arra, hogy a szülők saját kertjükben ültessék el a babafát – így a kisgyermek közvetlen környezetében, saját „zöld társával” nőhet fel, amely évek múltán családi emlékké válhat.

Miért különösen értékes a Babafa program?

A program nem csupán egy kedves gesztus, hanem egy hosszútávú „terv” részeként is megállja a helyét. Miért?

A faültetés révén nemcsak egy családi ünnep jön létre, hanem közvetlenül hozzájárul a város zöldítéséhez, a tisztább levegőhöz és a fenntarthatósághoz – a gyermek így tanul a környezettudatosságról.

A gyerek és a fa együtt „nőnek fel”, és ez a metafora is erős – a facsemete ültetése hosszú távú elköteleződést is közvetít a város, a közösség és a természet felé.

A családok közösen, egy esemény keretében ültethetnek, gondoskodhatnak a fákról – ez egy közösségi gesztus, ami erősíti az összetartozást, és jó alkalom a együttlétre.

Nem csupán tárgy vagy ajándék, hanem egy élő, növekvő emlékmű – melyet a gyermek és a család is évről-évre láthat, gondozhat – ettől igazán egyedi ajándék.

Ez a kedves kezdeményezés egyszerre ünnep a családoknak és befektetés a környezetbe. A kisbabák nevével ellátott fák ültetése üzenet: „itt vagy és növekedsz velünk”, miközben zöldítjük otthonunkat és városunkat. Remélhetőleg sok család él majd a lehetőséggel – hiszen egy fa elültetése mindig jó döntés.