október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ami jó, azt folytatni kell!

1 órája

Folytatódik a „Babafa Program”: minden ott született gyermekkel zöldebb lesz a város

Címkék#gyermek#Mezőtúr#Babafa Program#ajándék

Mezőtúr közössége továbbra is különleges módon ünnepli a város új tagjait. Folytatódik a város által gondozott „Babafa Program”, melyet a városvezetés az újszülöttek és családjaik számára indított el. A programnak köszönhetően a gyerekek együtt nőhetnek fel zöld „testvérükkel”.

Avar Vanda

Az öt évvel ezelőtt indított kezdeményezés keretében minden évben egy csemetefát ültetnek el azoknak a gyermekeknek, akik az előző évben születtek a városban. A Babafa Program nem csak zöldebbé teszi Mezőtúrt, hanem egy igazán különleges ajándék ami pozitívan hathat a gyerekek környezethez való hozzáállására is. 

Babafa program Mezőtúr
Tavaly mintegy 50 új facsemete került a földbe a Babafa Program keretein belül.  Mindnek megvolt a „kis gazdája”, egy előző évben született gyermek személyében
Forrás: Facebook.com /  Szűcs Dániel

Babafa program Mezőtúron: egy kedves lehetőség

Az első babafákat 2021-ben ültették ki a program keretében, és azóta több száz facsemetével gazdagodott Mezőtúr. Az idei évben a 2024-es születésű gyermekek szülei ültethetik el a gyermek nevére szóló facsemetét, melyet a családok az önkormányzat támogatásával kapnak. A fa mellé névtábla és egy apró ajándék is jár. Külön öröm, hogy idén is megmarad a lehetőség arra, hogy a szülők saját kertjükben ültessék el a babafát – így a kisgyermek közvetlen környezetében, saját „zöld társával” nőhet fel, amely évek múltán családi emlékké válhat.

Miért különösen értékes a Babafa program?

A program nem csupán egy kedves gesztus, hanem egy hosszútávú „terv” részeként is megállja a helyét. Miért?

  • A faültetés révén nemcsak egy családi ünnep jön létre, hanem közvetlenül hozzájárul a város zöldítéséhez, a tisztább levegőhöz és a fenntarthatósághoz – a gyermek így tanul a környezettudatosságról.
  • A gyerek és a fa együtt „nőnek fel”, és ez a metafora is erős – a facsemete ültetése hosszú távú elköteleződést is közvetít a város, a közösség és a természet felé.
  • A családok közösen, egy esemény keretében ültethetnek, gondoskodhatnak a fákról – ez egy közösségi gesztus, ami erősíti az összetartozást, és jó alkalom a együttlétre.
  • Nem csupán tárgy vagy ajándék, hanem egy élő, növekvő emlékmű – melyet a gyermek és a család is évről-évre láthat, gondozhat – ettől igazán egyedi ajándék.
  • Ez a kedves kezdeményezés egyszerre ünnep a családoknak és befektetés a környezetbe. A kisbabák nevével ellátott fák ültetése üzenet: „itt vagy és növekedsz velünk”, miközben zöldítjük otthonunkat és városunkat. Remélhetőleg sok család él majd a lehetőséggel – hiszen egy fa elültetése mindig jó döntés. 
  • Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu