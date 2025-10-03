október 3., péntek

Bezár a szolnoki vadaspark! Mutatjuk az okokat

Címkék#Bagolyvár Vadaspark#NEFAG Zrt#építés#bezár

Ezen a hétvégén érdemes kilátogatni a szolnoki állatparkban, ahol különleges programok várják az érdeklődőket. Már csak azért is érdemes egy látogatást tenni ott az elkövetkező napokban, mert hétfőtől bezár a Bagolyvár Vadaspark. Hogy miért, eláruljuk!

Rimóczi Ágnes

Bezár a Bagolyvár Vadaspark. Mi az oka, hogy lakat kerül a szolnoki létesítményre? Az illetékesektől megtudtuk!

Bagolyvár Vadaspark bezár
Hétfőtől egy darabig nem találkozhatunk a Bagolyvár Vadaspark kedves lakóival
Fotó: Archív / Mészáros János

Tisztelt Látogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NEFAG Zrt. Bagolyvár Vadaspark október 6-ától zárva tart – jelent meg a hír a NEFAG Zrt. közösségi oldalán.

Ezért zár be Bagolyvár Vadaspark

A társaság illetékesei azt is elárulták, hogy miért van szükség a sokak számára szomorúságot okozó intézkedésre.

Mint megtudtuk: építési munkálatok kezdődnek a területen. Részletekről, információkról később nyújtanak tájékoztatást közösségi oldalaikon.

– Megértésüket és együttműködésüket – az építési munkák befejezése után – meglepetéssel hálájuk meg kedves látogatóinknak – emelték ki a NEFAG Zrt. illetékesei.

