Bezár a szolnoki vadaspark! Mutatjuk az okokat
Ezen a hétvégén érdemes kilátogatni a szolnoki állatparkban, ahol különleges programok várják az érdeklődőket. Már csak azért is érdemes egy látogatást tenni ott az elkövetkező napokban, mert hétfőtől bezár a Bagolyvár Vadaspark. Hogy miért, eláruljuk!
Bezár a Bagolyvár Vadaspark. Mi az oka, hogy lakat kerül a szolnoki létesítményre? Az illetékesektől megtudtuk!
Tisztelt Látogatók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NEFAG Zrt. Bagolyvár Vadaspark október 6-ától zárva tart – jelent meg a hír a NEFAG Zrt. közösségi oldalán.
Ezért zár be Bagolyvár Vadaspark
A társaság illetékesei azt is elárulták, hogy miért van szükség a sokak számára szomorúságot okozó intézkedésre.
Mint megtudtuk: építési munkálatok kezdődnek a területen. Részletekről, információkról később nyújtanak tájékoztatást közösségi oldalaikon.
– Megértésüket és együttműködésüket – az építési munkák befejezése után – meglepetéssel hálájuk meg kedves látogatóinknak – emelték ki a NEFAG Zrt. illetékesei.
