1 órája
A kengyeli sofőr bevágott egy furgon elé – pillanatok múlva maradványok borították az aszfaltot
Két furgon ütközött össze az M44-esen. A baleset Tiszakürtnél történt, kiderült, mi okozta a karambolt.
Mint beszámoltunk, két autó ütközött össze csütörtök este az M44-es felhajtóján. A baleset Tiszakürtnél történt.
Baleset Tiszakürtnél – nem adott elsőbbséget a kengyeli sofőr
Hírportálunk érdeklődésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, rendelkezésre álló adataik szerint egy kengyeli sofőr hajtott furgonjával csütörtökön 20.13-kor a 44-es főúton, majd a Tiszakürti felhajtón az M44-es autóútra kívánt felhajtani Békéscsaba irányába.
A sofőr a jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva nem adott elsőbbséget az autóúton haladó, egy gyomaendrődi férfi által vezetett másik kisbusznak, és összeütköztek.
A rendőrségi közlés szerint a járművek rakománya az útra szóródott, így a helyszínelés idejére teljes útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon. A 37 éves gyomaendrődi sofőr – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A tizenhét éves fiú a tízéves öccse szeme láttára gyilkolta meg a szomszéd bácsit Öcsödön
Emberi ürüléket és dögöket hordtak a hírhedt szolnoki illegális hulladéklerakóba – durva részletek derültek ki