A kengyeli sofőr bevágott egy furgon elé – pillanatok múlva maradványok borították az aszfaltot

Mint beszámoltunk, két autó ütközött össze csütörtök este az M44-es felhajtóján. A baleset Tiszakürtnél történt.

Csütörtök este történt baleset Tiszakürtnél: két furgon karambolozott

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Baleset Tiszakürtnél – nem adott elsőbbséget a kengyeli sofőr

Hírportálunk érdeklődésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, rendelkezésre álló adataik szerint egy kengyeli sofőr hajtott furgonjával csütörtökön 20.13-kor a 44-es főúton, majd a Tiszakürti felhajtón az M44-es autóútra kívánt felhajtani Békéscsaba irányába.

A sofőr a jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva nem adott elsőbbséget az autóúton haladó, egy gyomaendrődi férfi által vezetett másik kisbusznak, és összeütköztek.

A rendőrségi közlés szerint a járművek rakománya az útra szóródott, így a helyszínelés idejére teljes útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon. A 37 éves gyomaendrődi sofőr – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.