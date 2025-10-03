október 3., péntek

Baleset

3 órája

A kengyeli sofőr bevágott egy furgon elé – pillanatok múlva maradványok borították az aszfaltot

Címkék#baleset#m44#karambol

Két furgon ütközött össze az M44-esen. A baleset Tiszakürtnél történt, kiderült, mi okozta a karambolt.

Rózsa Róbert

Mint beszámoltunk, két autó ütközött össze csütörtök este az M44-es felhajtóján. A baleset Tiszakürtnél történt.

baleset tiszakürtnél
Csütörtök este történt baleset Tiszakürtnél: két furgon karambolozott
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Baleset Tiszakürtnél – nem adott elsőbbséget a kengyeli sofőr

Hírportálunk érdeklődésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, rendelkezésre álló adataik szerint egy kengyeli sofőr hajtott furgonjával csütörtökön 20.13-kor a 44-es főúton, majd a Tiszakürti felhajtón az M44-es autóútra kívánt felhajtani Békéscsaba irányába.

A sofőr a jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva nem adott elsőbbséget az autóúton haladó, egy gyomaendrődi férfi által vezetett másik kisbusznak, és összeütköztek.

A rendőrségi közlés szerint a járművek rakománya az útra szóródott, így a helyszínelés idejére teljes útlezárás volt érvényben az adott útszakaszon. A 37 éves gyomaendrődi sofőr – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

