Balesetveszély miatt ideiglenesen lezárják ezt a szolnoki hidat

A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Facebook-oldalának tájékoztatása szerint a szolnoki Széchenyi városrészen található Aranyi Sándor úti fahidat balesetveszély miatt október 7-én, kedden lezárták a gyalogos és kerékpáros forgalom elől. A döntésük egyértelmű célja, hogy mindenki biztonságban közlekedhessen a városban, és megelőzzék az esetleges baleseteket.

Balesetveszély miatt zárják le a fahidat

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

A gyalogosok és kerékpárosok a nagyjából 300 méterre lévő Lovas István úti hídon keresztül tudják megközelíteni a túloldalt. A városüzemeltetés kéri a lakosok türelmét és megértését az átmeneti korlátozás idejére.