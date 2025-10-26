37 perce
Már most tettekkel bizonyít: ismerje meg a szolnoki fiatalembert, akiről még sokat fogunk hallani!
Figyeljünk, mert lehet, hogy a szemünk előtt bontogatja szárnyait a jövő egyik politikai reménysége! Legalábbis Balogh Máté személyében biztos, hogy egy olyan elhivatott, tettrekész és aktív fiatalembert ismerhetünk meg a mai beszélgetésből, aki pont azt a hozzáállást képviseli, ami sok felnőtt politikusnak is becsületére válna.
Aktuális podcast adásunk vendége egy olyan fiatalember, aki legtöbb kortársától eltérően nem a számítógépes játékokban épít világokat, hanem a valós életben tesz lépéseket azért, hogy szebb, jobb, élhetőbb legyen a tágabb környezete. A szandaszőlősi Balogh Máté 2025 év eleje óta több látványos akciót szervezett, amelyek célja a városrész megszépítése volt – de ez még csak a kezdet.
Balogh Máté a jövő reménysége?
A kérdésfelvetés egyáltalán nem túlzás, hiszen Máté nem csak mondja, de bizony tettekkel is bizonyítja, hogy felelősséghárítás és egymásra mutogatás helyett a cselekvés a legfontosabb. Ha valami zavarja, akkor a megoldást keresi és egyáltalán nem rest saját kezűleg nekiállni – legyen szó elgazosodott városrész rendbetételéről, összegraffitizett buszmegálló megtisztításáról, vagy akár a rászorulók megsegítéséről.
A fiatalember munkásságáról már portálunk is többször beszámolt, mai adásunkban pedig azt is elmeséli,
- hogyan kezdődött nála ez az igény a társadalmi szerepvállalásra;
- milyen eredmények állnak már mögötte ezen rövid idő alatt is;
- hogyan reagáltak a kortársai az akcióira;
- mit gondol a saját korosztályáról és arról, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük;
- hogyan építi már most tudatosan mindazt, amiben hisz ;
- tart-e attól, hogy nem csak a pozitív, de a rosszindulatú megjegyzések céltáblája is lehet;
- ki az a személy, aki inspirálja;
- milyen tervei vannak még idén és mit tartogat a tarsolyában a jövő évre.
A Szoljon.hu podcastadását hallgatva egy olyan ember személyisége rajzolódik ki, aki már fiatalon „megkapja a hívást” az élettől, hogy mi az ő életpályája. Ha önt is érdekli ki is Balogh Máté és mit csinál, hallgassa meg adásunkat és kövesse őt magát közösségi oldalán.
Szoljon podcast
