Panaszok

1 órája

Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne

Címkék#biohulladék#kuka#hulladékgyűjtő#szemét

– Érthetetlen és felháborító! – panaszkodik a szolnoki Hetrovicz B. György, az Ispán körúti lakótelepi sorházak és közterület zöldövezetének parkőre. A felelősnek a gyűjtőedény tartalmával van gondja, mert bizony ijesztő dolgokat rejt a szóban forgó barna kuka Szolnokon.

Mészáros Géza

– Nézze meg! – hajtja fel az Ispán körút 11. számú tömbház mögött álló gyűjtőszigetnél a szürke kukák között egy szál magába árválkodó konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékgyűjtő barna színű edény tartalmát az ismerősei által elhivatott természet- és környezetvédőként is számon tartott férfi. Mit rejt a barna kuka Szolnokon? Nos, sajnos sok oda nem illőt!

Ijesztő dolgokat rejt az egyik barna kuka Szolnokon.
Oda nem való tárgyakat rejt a képen látható barna kuka Szolnokon. Hetrovicz B. György, a szolnoki Ispán körúti zöldterületek parkőre is erre panaszkodik
Fotó: Mészáros Géza

– Annyi, de annyi tájékoztató levél, szóbeli információ jutott már el a lakókhoz, egyesek mégis teljesen érthetetlen módon dobnak bele mindennemű szemetet a barna kukákba – mutatja az edény tartalmát. És valóban, az élelmiszer-hulladékgyűjtő edényben veszélyes hulladéknak számító festékesdobozok, zacskókban gyűjtött ételmaradékok, tejesdobozok, egyéb, nem oda illő szennyek magasodnak.

Ürítés előtt
A barna kuka ürítés előtti állapota szánalmas. A zacskós élelmiszer, a tejesdoboz és a festékesdoboz nem biohulladék...
Fotó: Mészáros János

Oda nem illő dolgokat rejt a barna kuka Szolnokon, de mi való bele?

A parkőr szinte hibátlanul felsorolta, mi kerülhet bele és mi nem a barna kukákba. Aszerint a konyhákban keletkező szerves hulladékok mehetnek bele: gyümölcsök és zöldségek maradékai (héjak, csutkák, levelek, torzsák, szárak), kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek, húskészítmények, csokoládék, műzlik, kukoricapelyhek, tejtermékek, szószok, öntetek, konzervek, befőttek tartalma.

Ami viszont nem való bele:

  • csont,
  • élelmiszerek csomagolása,
  • porzsák,
  • porszűrő,
  • papírzsebkendő,
  • pelenka,
  • cigarettacsikk.

A kertekben, parkokban keletkező zöldhulladékok sem kerülhetnek bele, hiszen ezek sem valók a konyhai biohulladékok közé. Hetrovicz B. Györgynek a szerkesztőségünkhöz intézett felháborodásával az illetékesek felé fordultunk: mi a tapasztalat a rendszer szolnoki bevezetését illetően?

– A 2024 elején bevezetett első ütemben országos szinten 460 ezer embert vontak be a házhoz menő gyűjtésbe – válaszolt megkeresésünkre Molnár Lajos, a szolnoki NHSZ-csoport marketing- és kommunikációs munkatársa.

– Tavaly januártól a MOHU országszerte 14 településen, Budapest XI. és XXI. kerületében, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezeteiben indította el a szolgáltatást.

Egyetlen barna kuka
Egyetlen barna színű biohulladék-gyűjtőedény (jobb szélen) a sok háztartási kuka mellett az Ispán körúti tömbházaknál
Fotó: Mészáros János

Vannak még hiányosságok, de alapvetően pozitívak a visszajelzések

– Szolnokon jelenleg 8655 lakást szolgál ki a biohulladék-gyűjtési rendszer. Mára a havonta elszállított hulladék mennyisége közel négy tonna, de az edények tartalmát nagyon szelektálnunk kell még, mert vannak még hiányosságok a gyűjthető hulladékok kapcsán. Indulásként a 120 literes edényeket kapták meg a társasházak, második lépésben pedig a háztartási 5 literes edények kiosztása történt meg. Szórólapokkal, a közös képviselőknek szóló képzéssel segítette az NHSZ az első lépések megtételét, a visszajelzéseket pedig folyamatosan fogadják.

Kiemelendő és egyben példamutató, hogy a Bajcsy-Zsilinszky útról önként jelentkezett társasházban már az induláskor harminc százalék(!) feletti részvétellel számolhattak a szakemberek. A start óta pedig újabb családok csatlakoztak a lehetőséghez, elmondásuk szerint azért, mert a már résztvevő szomszédoktól, ismerősöktől pozitív tapasztalatokat szereztek. Egyedülálló projektről van szó, amelyet mindannyiunknak meg kell tanulni, de a technológia már nem gyerekcipőben jár, az otthoni szokásokon pedig képesek vagyunk változtatni.

– Az ételmaradékok külön kezelése mellett egyre többen korszakalkotó megoldásokkal rukkolnak elő a konyhában. A népszerű élelmiszermentő lehetőségek és konyhai kreativitás nem csak finom ételekhez, de a fenntarthatósághoz is hozzájárul, hiszen a legjobb hulladék az, ami meg sem termelődik. Az első lépés tehát a hulladék mennyiségének csökkentése, ami hosszútávon a háztartási kiadások csökkenését is eredményezi, a második lépés pedig a már megtermelt hulladékok hatékony kezelése lakáson belül és az elszállításuk után is – részletezte.

Kis odafigyeléssel elkerülhetőek a nem kívánatos szagok

– A lakosok számára ingyenes szolgáltatás lényege, hogy az otthonokban gyűjtött ilyen jellegű hulladékot a társasházakban elhelyezett 120 literes edénybe kell önteni. Több dolga a lakosnak nincs. Ehhez kaptak a projektben résztvevők egy-egy 5 literes gyűjtőedényt, ami életviteltől függően több napi maradék tárolására alkalmas. Természetesen a jól zárható edény szaghatás- és kifolyásmentes, akár a hűtőben is eltárolható. A kézzel vagy mosogatógéppel tisztítható edény az első lépés a szelektív gyűjtésben – közölte.

Használatával a kommunális hulladék is tisztább lehet, hiszen a jelentős szaghatással bíró anyagokat már nem kell a hagyományos kukákba gyűjteni sem a lakásban, sem a társasházak nagy edényeiben.

Ha például egy társasházban mindenki él a biohulladék-gyűjtés lehetőségével és nem kerül ételmaradék a kommunális hulladék közé, azzal elérhető, hogy ezek a kukák és akár a tárolóhelységek sem lesznek büdösek, hiszen a gyorsan romló hulladékot elsősorban a kidobott élelmiszerek jelentik.

Az 5 literes edényeket megközelítőleg a háztartások fele vette át, azonban azt tudni érdemes, hogy a lakosok bármilyen más módon is gyűjthetik a konyhában keletkezett hulladékot, hiszen végeredményben a 120 literes edénybe csak bele kell önteni ezeket az anyagokat. A szabályok betartása mellett nem meghatározó, hogy miben tárolják az ilyen jellegű hulladékot a lakáson belül.

A begyűjtés során a szakemberek ellenőrzik, hogy valóban csak ételmaradék legyen a 120 literes edényekben, majd a nap végén az összegyűjtött hulladékot mérlegelés után a feldolgozó biogáz üzembe szállítják. Itt az alapanyagokat anaerob (oxigénmentes) körülmények között kezelik, ahol mikroorganizmusok segítségével történik a lebomlás. Ennek eredményeként a biológiai folyamat során keletkező gáz főleg metánból és szén-dioxidból áll, de tartalmazhat kis mennyiségű más gázokat is. A keletkező biogázt összegyűjtik, majd tisztítják és kondenzálják. Ezután lehet használni tüzelőanyagként hő- és energia-előállításhoz, a termelőüzemek energiaellátásához vagy pedig elektromos energia fejlesztéséhez.

– Az NHSZ folyamatos ismeretterjesztő kampánnyal segíti a résztvevő háztartásokat a betanulási folyamatban. Az ifjúság számára lokális edukációs foglalkozásokat is tartunk, amely során a modern hulladékgazdálkodás előnyeit is bemutatjuk könnyen érthető formában. A diákok ennek részeként megismerhetik a tudatos otthoni szelektívgyűjtés fortélyait, beleértve a konyhai ételmaradék kezelését is – magyarázta el a rendszer előnyét is a NHSZ-csoport munkatársa.

 

