Megdöbbent a szolnoki férfi, amikor felnyitotta a barna kuka fedelét és meglátta, mi van benne

– Nézze meg! – hajtja fel az Ispán körút 11. számú tömbház mögött álló gyűjtőszigetnél a szürke kukák között egy szál magába árválkodó konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékgyűjtő barna színű edény tartalmát az ismerősei által elhivatott természet- és környezetvédőként is számon tartott férfi. Mit rejt a barna kuka Szolnokon? Nos, sajnos sok oda nem illőt!

Oda nem való tárgyakat rejt a képen látható barna kuka Szolnokon. Hetrovicz B. György, a szolnoki Ispán körúti zöldterületek parkőre is erre panaszkodik

Fotó: Mészáros Géza

– Annyi, de annyi tájékoztató levél, szóbeli információ jutott már el a lakókhoz, egyesek mégis teljesen érthetetlen módon dobnak bele mindennemű szemetet a barna kukákba – mutatja az edény tartalmát. És valóban, az élelmiszer-hulladékgyűjtő edényben veszélyes hulladéknak számító festékesdobozok, zacskókban gyűjtött ételmaradékok, tejesdobozok, egyéb, nem oda illő szennyek magasodnak.

A barna kuka ürítés előtti állapota szánalmas. A zacskós élelmiszer, a tejesdoboz és a festékesdoboz nem biohulladék...

Fotó: Mészáros János

Oda nem illő dolgokat rejt a barna kuka Szolnokon, de mi való bele?

A parkőr szinte hibátlanul felsorolta, mi kerülhet bele és mi nem a barna kukákba. Aszerint a konyhákban keletkező szerves hulladékok mehetnek bele: gyümölcsök és zöldségek maradékai (héjak, csutkák, levelek, torzsák, szárak), kávézacc, teafű (viszont a filter nem), fűszerek, tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk vagy épp feldolgozott élelmiszerek, húskészítmények, csokoládék, műzlik, kukoricapelyhek, tejtermékek, szószok, öntetek, konzervek, befőttek tartalma.

Ami viszont nem való bele:

csont,

élelmiszerek csomagolása,

porzsák,

porszűrő,

papírzsebkendő,

pelenka,

cigarettacsikk.

A kertekben, parkokban keletkező zöldhulladékok sem kerülhetnek bele, hiszen ezek sem valók a konyhai biohulladékok közé. Hetrovicz B. Györgynek a szerkesztőségünkhöz intézett felháborodásával az illetékesek felé fordultunk: mi a tapasztalat a rendszer szolnoki bevezetését illetően?

– A 2024 elején bevezetett első ütemben országos szinten 460 ezer embert vontak be a házhoz menő gyűjtésbe – válaszolt megkeresésünkre Molnár Lajos, a szolnoki NHSZ-csoport marketing- és kommunikációs munkatársa.

– Tavaly januártól a MOHU országszerte 14 településen, Budapest XI. és XXI. kerületében, Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Szolnok, Kecskemét, Cegléd, Zalaegerszeg, Békéscsaba, Nagykanizsa, Tatabánya, Kaposvár, Gyula, valamint Békés társasházi övezeteiben indította el a szolgáltatást.