Rekordmennyiségű eledel

Másfél tonna szeretet a négylábúaknak – a törökszentmiklósi diákok újra bizonyítottak!

Címkék#Kölcsey Ferenc Általános Iskolája#baptista szeretetszolgálat#BefogadLak Állatothon

Van, amit nem lehet kilóban mérni – de idén a törökszentmiklósi diákok mégis megpróbálták. Az Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája az állatok világnapja alkalmából rekord mennyiségű eledelt gyűjtött össze a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány számára.

Másfél tonna szeretet a négylábúaknak – a törökszentmiklósi diákok újra bizonyítottak!

1 tonna 300kg 850g állateledelt gyűjtöttek össze a Babtista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájának diákjai.

Forrás: Babtista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola

A gyűjtőakció már 2014 óta hagyomány a törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, de a diákok lelkesedése cseppet sem csökken: idén összesen 1 tonna 300 kilogramm és 850 gramm szeretettel teli adomány gyűlt össze, amelyet nagy lelkesedéssel vittek a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány lakóinak.

Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány
A rengeteg étel mellett szorgos kezek is segítették a BefogadLak Állatotthon Alapítvány munkáját
Forrás: facebook.com / BefogadLak Állatothon alapítvány

Rekord mennyiségű állateledel a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány lakóinak

Három hét alatt megteltek a dobozok kutyatáppal, konzervekkel, szalámival és jutalomfalatokkal – az udvaron pedig csak úgy zsongott a jókedv és a segíteni akarás. A gyűjtő versenyen idén az iskola 4. b osztály kapta  a „leglelkesebb kutyabarát csapatnak” járó elismerést: ők 207 kiló 430 gramm eledelt gyűjtöttek! Jutalmuk egy „Vándorkutya” trófea, egy oklevél és némi titokzatos meglepetés volt.

De nemcsak adományok gyűltek idén: a 7. b osztályosok Molnár Natasa osztályfőnök vezetésével  ellátogattak a menhelyre is. Ott saját kezükkel segítettek: etettek, takarítottak, tálakat mostak, meleg takarókat, plüssöket és persze sok-sok szeretetet osztottak a kutyusok között. A nap végére nem csak a kennelben volt tisztaság – a gyerekek szíve is tele lett élménnyel és meghatottsággal.

A felelős állattartás valahol itt kezdődik: egy meleg takaróval, egy marék táppal, az önzetlen segíteni akarásban. És így csírázik ki azokban a gyerekekben, akik már most tudják, hogy a szeretet nemcsak szó – hanem tett is.
Az iskola köszönet mondott mindenkinek, aki részt vett az akcióban, segített, adományozott, példát mutatott. A BefogadLAK menhely lakói most egy kicsit boldogabban, tele hassal és tele szívvel várják az új gazdikat.


 

