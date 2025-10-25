Másfél tonna szeretet a négylábúaknak – a törökszentmiklósi diákok újra bizonyítottak!

A gyűjtőakció már 2014 óta hagyomány a törökszentmiklósi Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, de a diákok lelkesedése cseppet sem csökken: idén összesen 1 tonna 300 kilogramm és 850 gramm szeretettel teli adomány gyűlt össze, amelyet nagy lelkesedéssel vittek a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány lakóinak.

A rengeteg étel mellett szorgos kezek is segítették a BefogadLak Állatotthon Alapítvány munkáját

Forrás: facebook.com / BefogadLak Állatothon alapítvány

Rekord mennyiségű állateledel a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány lakóinak

Három hét alatt megteltek a dobozok kutyatáppal, konzervekkel, szalámival és jutalomfalatokkal – az udvaron pedig csak úgy zsongott a jókedv és a segíteni akarás. A gyűjtő versenyen idén az iskola 4. b osztály kapta a „leglelkesebb kutyabarát csapatnak” járó elismerést: ők 207 kiló 430 gramm eledelt gyűjtöttek! Jutalmuk egy „Vándorkutya” trófea, egy oklevél és némi titokzatos meglepetés volt.

De nemcsak adományok gyűltek idén: a 7. b osztályosok Molnár Natasa osztályfőnök vezetésével ellátogattak a menhelyre is. Ott saját kezükkel segítettek: etettek, takarítottak, tálakat mostak, meleg takarókat, plüssöket és persze sok-sok szeretetet osztottak a kutyusok között. A nap végére nem csak a kennelben volt tisztaság – a gyerekek szíve is tele lett élménnyel és meghatottsággal.

A felelős állattartás valahol itt kezdődik: egy meleg takaróval, egy marék táppal, az önzetlen segíteni akarásban. És így csírázik ki azokban a gyerekekben, akik már most tudják, hogy a szeretet nemcsak szó – hanem tett is.

Az iskola köszönet mondott mindenkinek, aki részt vett az akcióban, segített, adományozott, példát mutatott. A BefogadLAK menhely lakói most egy kicsit boldogabban, tele hassal és tele szívvel várják az új gazdikat.