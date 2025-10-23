Békemenet 2025: a béke és a szabadság üzenete tölti meg Budapestet

A CÖF–CÖKA szervezésében ma délelőtt 11 órakor indul el a Békemenet Budapesten, a Elvis Presley térről, és a Margit hídon át vonul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

A szervezők és a résztvevők szerint az idei Békemenet minden eddiginél fontosabb: Európát háborús hangulat uralja, miközben Magyarország továbbra is a béke útját választja.

Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője elmondta, hogy a menet mögött álló több százezer magyar ember hite és egysége olyan erő, amelyet „még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.

A szóvivő szerint a progresszív, háborúpárti politikai erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Európára, és az ukrán csatlakozás erőltetése, valamint a tagállami jogok korlátozása is ezt mutatja.

A magyar emberek azonban most is egyértelműen a béke és a nemzeti függetlenség mellett állnak. Orbán Viktor és a magyar kormány a garancia arra, hogy az ország nem enged a háborús nyomásnak.

Kövesse nálunk élőben az eseményeket!