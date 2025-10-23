2 órája
Békemenet 2025: a béke és a szabadság üzenete tölti meg Budapestet
Október 23-án ismét tízezrek vonulnak Budapesten a béke és a függetlenség jegyében. A Békemenet célja, hogy a magyar emberek világosan kifejezzék: nem kérnek a háborúból.
Több tízezren állnak ki a béke mellett október 23-án
Forrás: Mediaworks archív
A CÖF–CÖKA szervezésében ma délelőtt 11 órakor indul el a Békemenet Budapesten, a Elvis Presley térről, és a Margit hídon át vonul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.
A szervezők és a résztvevők szerint az idei Békemenet minden eddiginél fontosabb: Európát háborús hangulat uralja, miközben Magyarország továbbra is a béke útját választja.
Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője elmondta, hogy a menet mögött álló több százezer magyar ember hite és egysége olyan erő, amelyet „még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.
A szóvivő szerint a progresszív, háborúpárti politikai erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Európára, és az ukrán csatlakozás erőltetése, valamint a tagállami jogok korlátozása is ezt mutatja.
A magyar emberek azonban most is egyértelműen a béke és a nemzeti függetlenség mellett állnak. Orbán Viktor és a magyar kormány a garancia arra, hogy az ország nem enged a háborús nyomásnak.
Kövesse nálunk élőben az eseményeket!
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Egyre többen gyülekeznek
11 órakor indul a menet a Kossuth térre, de már most nagyon sokan vannak a gyülekező helyszínén.
A képre kattintva galéria nyílik.
Nyolc év börtön a szuverenitás védelméért
Szalay Ferenc, Szolnok és térsége fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a Fidesz Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú választókerületi elnöke bejelentkezésében elmondta: 3 busz indult el reggel Szolnokról. A politikus beszélt 101 éves édesapjáról is, aki '56-ban 8 év börtönt kapott, amiért védte Esztergomot, az országot, a szuverenitást és fiatalokat.
Ilyen sokan még sosem mentek Szolnokról
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő posztjában az indulás előtti perceket örökítette meg.
Jászság, Jászság figyelem!
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője megadta a hangulatot!
A Jászság elindult!
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője egy fotóval üzent: a jászsági ember korán kel, ők már úton vannak a Békemenetre.