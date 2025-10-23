1 órája
Békemenet 2025: a béke és a szabadság üzenete tölti meg Budapestet
Október 23-án ismét tízezrek vonulnak Budapesten a béke és a függetlenség jegyében. A Békemenet célja, hogy a magyar emberek világosan kifejezzék: nem kérnek a háborúból.
Több tízezren állnak ki a béke mellett október 23-án
Forrás: Mediaworks archív
A CÖF–CÖKA szervezésében ma délelőtt 11 órakor indul el a Békemenet Budapesten, a Elvis Presley térről, és a Margit hídon át vonul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.
A szervezők és a résztvevők szerint az idei Békemenet minden eddiginél fontosabb: Európát háborús hangulat uralja, miközben Magyarország továbbra is a béke útját választja.
Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője elmondta, hogy a menet mögött álló több százezer magyar ember hite és egysége olyan erő, amelyet „még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni”.
A szóvivő szerint a progresszív, háborúpárti politikai erők egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Európára, és az ukrán csatlakozás erőltetése, valamint a tagállami jogok korlátozása is ezt mutatja.
A magyar emberek azonban most is egyértelműen a béke és a nemzeti függetlenség mellett állnak. Orbán Viktor és a magyar kormány a garancia arra, hogy az ország nem enged a háborús nyomásnak.
Kövesse nálunk élőben az eseményeket!
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Ilyen sokan még sosem mentek Szolnokról
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő posztjában az indulás előtti perceket örökítette meg.
Jászság, Jászság figyelem!
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője megadta a hangulatot!
A Jászság elindult!
Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője egy fotóval üzent: a jászsági ember korán kel, ők már úton vannak a Békemenetre.