Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával
Remekül szerepeltek a katasztrófavédelem csapatai a II. Belügyi Drón Kupán. A szeptember közepén, a remeteszőlősi bázison megrendezett országos megmérettetésen negyedik helyen zárt egység tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta is. Egyikük a szolnoki bázison tartott bemutatót és mesélt hírportálunknak arról, mit is tudnak ezek az eszközök.
Kicsit megpörgettük a propellereket.
Fotó: Nagy Balázs
A II. Belügyi Drón Kupa versenyre idén három csapatot is indított a katasztrófavédelem. A hatfős csapatok több vármegye drónkezelőiből álltak, az egyik – a negyedik helyen végzett csapat – tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta. Az első fordulóból mindössze 15-en jutottak tovább – köztük az előbb említett egység is, akik egészen a végsőkig versenyben maradtak az érmekért.
Rendőrségi feladatok, éles helyzetek a II. Belügyi Drón Kupa versenyen
A vármegyei katasztrófavédelem 2023-ban kapta meg a két modern drónt: a DJI Matrice 350 RTK-t és a DJI Mavic 2 Enterprise Advanced-et és azóta képzik a csapatot, hogy az éles bevetésen minél jobban teljesítsenek. Tudásukról most számot is adhattak. A hatfős csapatban egy drónpilóta, egy tartalékos és négy felderítő kapott helyet. A gyakorlati feladatok között eltűnt személyek felkutatása, sérültek lokalizálása, sőt „szökevények” elfogása is szerepelt. Az életszerűséget rendőrhallgató statiszták biztosították, akik valószínűleg kifejezetten jól érezték magukat rosszfiú szerepben. Az elméleti feladatoknál kiemelt téma volt a légi közlekedés szabályai és drónok használatával összefüggő jogszabályok.
– Azt szokták mondani, hogy a légi közlekedés szabályait vérrel írták, és ez sajnos tényleg igaz, hiszen sok szabályzási elem egy-egy baleset nyomán került oda – jegyezte meg Kontra Szabolcs tűzoltó őrnagy, a csapat parancsnoka volt, aki azt is elmondta, hogy a versenyen az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy nem a saját drónnal kellett dolgozni.
Ez egy más típusú drón volt mint amit mi használunk, ami ugyanazt tudta, de mégis máshogy működött. Ez a nehézség viszont az életszerűséget is hozta, hiszen az életben se biztos, hogy mindig ugyanazokkal a feltételekkeltalálkozunk, mint amit begyakoroltunk.
Azt is kiemelte, hogy fontos tudni, hogy drónt csak engedéllyel lehet a levegőbe emelni. Ilyenkor légtérkorlátozást kérnek, és az általuk igénybe vett magasságon minden más járműnek elsőbbséget kell adnia, ami miatt több egyezetésre is szükség van például a katonasággal. Emellett az is kitétel, hogy csak olyan esetben lehet használni az eszközt, amikor a kezelőjének rálátása van a légijárműre, vagyis ködös időben vagy éjszaka nem lehet vele repülni.
Drónfelvételek a vármegyei katasztrófavédelemtőlFotók: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzoltásban, mentésben aranyat ér a légi szem
A technika az elmúlt két évben már több tucat éles helyzetben bizonyított a vármegyében is. A drónokat bevetették például a város kedvenc éttermének, az Evezős Csárdának az oltása során is, de a nyár folyamán sok szabadtéri tűznél nyújtott hatékony segítséget.
Mivel a katasztrófavédelem drónjai 100-110 méteres magasságból látnak rá a tájra, könnyel fel lehet mérni velük, hogy merre terjed a tűz, van-e az útjában olyan, amit menteni kell – istálló, tanya, egyéb – vagy amitől azért kell távol tartani, hogy ne támadjon fel még jobban a tűz, mint például szalmabálák, gázpalackok, járművek vagy egyéb éghető elemek. A hőkamerás felvételek pedig azt is megmutatják, hol izzik még a parázs, így a tűzoltóknak nem kell kilométereket gyalogolni a nehéz ruhában - például a magas nádasban - hanem célzottan tudnak beavatkozni. Jól jön továbbá árvízvédekezésnél, eltűnt személyek felkutatásában, kárfelmérésnél, a leégett terület tulajdonosainak beazonosításában, és még élőhangot is tud közvetíteni a messzebb lévő emberekhez.
A II. Belügyi Drón Kupa vármegyei csapataFotók: Nagy Balázs
Drága, de életmentő technológia
A drón nem egy olcsó játékszer, viszont ahogy a fentiekből kiderül, megéri az árát. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által használt kettő közül a kisebb eszköz, amely beépített kamerával rendelkezik 2 millió forint körül mozog, a nagyobb pedig ennek többszöröse is lehet a kamerával együtt. Jelenleg 9 vármegyei tűzoltó jogosult a kezelésükre, és négy új szakember képzése zajlik – ők mindannyian felelősségteljesen vigyáznak a nagyszerű eszközre.
A vármegyei csapat negyedik helye tehát komoly elismerés, hiszen bizonyítja, hogy a helyi szakemberek felkészültsége országos szinten is megállja a helyét. Az pedig óriási segítséget jelent, hogy a megyében rendelkezésre állnak ezek a modern eszközök. Legyen szó tűzoltásról, eltűnt személyek kereséséről vagy árvízi védekezésről, a technológia minden alkalommal értékes perceket és emberi erőforrást takarít meg – végső soron pedig életeket és javakat véd meg.
