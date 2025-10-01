Nem mindennapi helyzetben villantottak a jászkunsági tűzoltók, így győzték le a „rosszfiúkat” – videóval, galériával

A II. Belügyi Drón Kupa versenyre idén három csapatot is indított a katasztrófavédelem. A hatfős csapatok több vármegye drónkezelőiből álltak, az egyik – a negyedik helyen végzett csapat – tagja volt két, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó drónpilóta. Az első fordulóból mindössze 15-en jutottak tovább – köztük az előbb említett egység is, akik egészen a végsőkig versenyben maradtak az érmekért.

Kontra Szabolcs kis bemutatót tartott nekünk "drónozásból" II. Belügyi Drón Kupa verseny nem ilyen seril körülmények között zajlott.

Fotó: Nagy Balázs

Rendőrségi feladatok, éles helyzetek a II. Belügyi Drón Kupa versenyen

A vármegyei katasztrófavédelem 2023-ban kapta meg a két modern drónt: a DJI Matrice 350 RTK-t és a DJI Mavic 2 Enterprise Advanced-et és azóta képzik a csapatot, hogy az éles bevetésen minél jobban teljesítsenek. Tudásukról most számot is adhattak. A hatfős csapatban egy drónpilóta, egy tartalékos és négy felderítő kapott helyet. A gyakorlati feladatok között eltűnt személyek felkutatása, sérültek lokalizálása, sőt „szökevények” elfogása is szerepelt. Az életszerűséget rendőrhallgató statiszták biztosították, akik valószínűleg kifejezetten jól érezték magukat rosszfiú szerepben. Az elméleti feladatoknál kiemelt téma volt a légi közlekedés szabályai és drónok használatával összefüggő jogszabályok.

– Azt szokták mondani, hogy a légi közlekedés szabályait vérrel írták, és ez sajnos tényleg igaz, hiszen sok szabályzási elem egy-egy baleset nyomán került oda – jegyezte meg Kontra Szabolcs tűzoltó őrnagy, a csapat parancsnoka volt, aki azt is elmondta, hogy a versenyen az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy nem a saját drónnal kellett dolgozni.

Ez egy más típusú drón volt mint amit mi használunk, ami ugyanazt tudta, de mégis máshogy működött. Ez a nehézség viszont az életszerűséget is hozta, hiszen az életben se biztos, hogy mindig ugyanazokkal a feltételekkeltalálkozunk, mint amit begyakoroltunk.

Azt is kiemelte, hogy fontos tudni, hogy drónt csak engedéllyel lehet a levegőbe emelni. Ilyenkor légtérkorlátozást kérnek, és az általuk igénybe vett magasságon minden más járműnek elsőbbséget kell adnia, ami miatt több egyezetésre is szükség van például a katonasággal. Emellett az is kitétel, hogy csak olyan esetben lehet használni az eszközt, amikor a kezelőjének rálátása van a légijárműre, vagyis ködös időben vagy éjszaka nem lehet vele repülni.