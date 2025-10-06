október 6., hétfő

Érdemes még várni a tankolással – ennyit spórolhat ha kedden gurul be a benzinkútra

Szerencsés helyzetbe kerülhetnek azok a sofőrök, akik némi türelemmel kivárják még a tankolást, ugyanis kedden árcsökkenésre lehet számítani a benzinkutakon.

Szoljon.hu

Jó hírrel érkezünk az autó tulajdonosoknak, kedden ismét árcsökkenés várható az üzemanyagpiacon – írja a Holtankoljak.hu

A,Blurred,Nighttime,Image,Of,A,Gas,Station,Situated,On
Érkezik az üzemanyag árváltozás a magyar piacon
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Milyen üzemanyagárra számíthatunk?

A Brent olaj hordónkénti ára csökken, ennek köszönhetően a benzinért bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal fizethetünk majd kevesebbet.

2025. október 7-én az átlagárak a következőképp alakulnak:

95-ös benzin: 584 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

Érdemes tehát még kivárni a mai napot, hogy kedden, begördülve a benzinkútra, spórolni tudjunk kicsit a tankoláson.

