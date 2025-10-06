23 perce
Érdemes még várni a tankolással – ennyit spórolhat ha kedden gurul be a benzinkútra
Szerencsés helyzetbe kerülhetnek azok a sofőrök, akik némi türelemmel kivárják még a tankolást, ugyanis kedden árcsökkenésre lehet számítani a benzinkutakon.
Jó hírrel érkezünk az autó tulajdonosoknak, kedden ismét árcsökkenés várható az üzemanyagpiacon – írja a Holtankoljak.hu
Milyen üzemanyagárra számíthatunk?
A Brent olaj hordónkénti ára csökken, ennek köszönhetően a benzinért bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 5 forinttal fizethetünk majd kevesebbet.
2025. október 7-én az átlagárak a következőképp alakulnak:
95-ös benzin: 584 Ft/liter
Gázolaj: 589 Ft/liter
Érdemes tehát még kivárni a mai napot, hogy kedden, begördülve a benzinkútra, spórolni tudjunk kicsit a tankoláson.
