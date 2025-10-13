október 13., hétfő

Jó hír az autósoknak, ismét csökken az üzemanyag ára

Címkék#üzemanyag#tankolás#benzin#árváltozás

Mutatjuk, hogy meddig érdemes várni a tankolással.

Kiss Ádám

A Holtankoljak.hu számolt be arról, hogy a hét elején újabb csökkenés várható az üzemanyagárakban.

Csökkenés várható az üzemanyagárakban keddtől
Fotó: Takács József

Kedden kisebb árkorrekcióval kezdődik a hét, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a gázolaj ára nem változik.

Átlagárak 2025.10.13-án:

95-ös benzin: 582 Ft/liter 

Gázolaj: 586 Ft/liter 

