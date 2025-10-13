Árváltozás
3 órája
Jó hír az autósoknak, ismét csökken az üzemanyag ára
Mutatjuk, hogy meddig érdemes várni a tankolással.
A Holtankoljak.hu számolt be arról, hogy a hét elején újabb csökkenés várható az üzemanyagárakban.
Kedden kisebb árkorrekcióval kezdődik a hét, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal mérséklődik, míg a gázolaj ára nem változik.
Átlagárak 2025.10.13-án:
95-ös benzin: 582 Ft/liter
Gázolaj: 586 Ft/liter
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Szakmák
2025.10.06. 12:38
Rekordszámú diákot várnak a nagyszabású szolnoki pályaválasztó napokra
Ezt ne hagyja ki!Körözés
2025.10.06. 11:49
Szabadon mászkál a szexuális ragadozó, nagy erőkkel keresik ezt a mezőtúri férfit – mutatjuk a fotóját!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre