október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emléknap

10 perce

Hajdani pedagógusok, volt tanítványok koszorúzták meg az egykori iskolaigazgató emléktábláját

Címkék#emléktábla#megemlékezés#Szegő Gábor Általános Iskola

A hajdani tantestület egykori pedagógusai, volt tanítványok, „véndiákok” és az intézmény szimpatizánsai 2025. szeptember 26-án emléknapot tartottak a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskolában, ahol a résztvevők az emlékek felelevenítése mellett megkoszorúzták Bertalan Imréné (1929-2013) volt igazgató emléktábláját.

Mészáros Géza

Bertalan Imréné közel húsz éven át, 1963-tól 1982-ig vezette az akkori nevén Koltói Anna úti Általános Iskolát.

Bertalan Imréné emléktábla
A volt Koltói Anna úti, később Belvárosi, napjainkban Szegő Gábor Általános Iskola volt vezetői, pedagógusai, egykori dolgozók, tanítványok 2025. szeptember 26-án találkozót szervezek, és megkoszorúzták a tanintézmény egykori igazgatója, Bertalan Imréné emléktábláját is
Beküldött fotó

A szolnoki Szegő iskola 2018-ban ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját, és ez remek alkalom volt arra, hogy a 2018/19-es városi központi tanévnyitó ünnepséget ott rendezzék meg. Bertalan Imrénének a Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas helyi szobrászművész által alkotott emléktábláját is ekkor avatták fel, és az eseményen elhangzott, hogy az egykori igazgatónő vezetésével az iskola – tanulmányi, gyermeknevelési és testi nevelés tekintetében – az ország egyik legismertebb tagintézete lett.

Az emléktábla-koszorúzás idei napján a megjelentek kifejezték szándékukat, miszerint ezentúl minden év szeptember 26-án hasonló találkozót szerveznek.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu