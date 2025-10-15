10 perce
Hajdani pedagógusok, volt tanítványok koszorúzták meg az egykori iskolaigazgató emléktábláját
A hajdani tantestület egykori pedagógusai, volt tanítványok, „véndiákok” és az intézmény szimpatizánsai 2025. szeptember 26-án emléknapot tartottak a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskolában, ahol a résztvevők az emlékek felelevenítése mellett megkoszorúzták Bertalan Imréné (1929-2013) volt igazgató emléktábláját.
Bertalan Imréné közel húsz éven át, 1963-tól 1982-ig vezette az akkori nevén Koltói Anna úti Általános Iskolát.
A szolnoki Szegő iskola 2018-ban ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját, és ez remek alkalom volt arra, hogy a 2018/19-es városi központi tanévnyitó ünnepséget ott rendezzék meg. Bertalan Imrénének a Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas helyi szobrászművész által alkotott emléktábláját is ekkor avatták fel, és az eseményen elhangzott, hogy az egykori igazgatónő vezetésével az iskola – tanulmányi, gyermeknevelési és testi nevelés tekintetében – az ország egyik legismertebb tagintézete lett.
Az emléktábla-koszorúzás idei napján a megjelentek kifejezték szándékukat, miszerint ezentúl minden év szeptember 26-án hasonló találkozót szerveznek.
