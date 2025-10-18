október 18., szombat

54 perce

Így tennék biztonságossá a szórakózóhelyket Szolnokon – Mohi Márk most mindent elárul

Címkék#szoljon podcast#Biztonságos Szórakozóhely Program#Mohi Márk#Fidelitas

A Szoljon.hu podcast vendége ezúttal Mohi Márk, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság alelnöke, illetve a Fidelitas szolnoki elnöke, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan valósulhat meg a jövőben az újragondolt Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon. Adásunkból kiderül: nem tűzoltásról van szó, hanem egy hosszú távú stratégia van kibontakozóban.

Avar Vanda

Együtt a fiatalok védelméért – ezzel a mottóval indult újra a korábban sikeresen működő Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon, amelyet nem csak a nyáron történt események, de a változó szórakozási szokások is szükségszerűvé tettek. A program felett Mohi Márk is „bábáskodik”, aki szívügyének tartja, hogy a fiataljaink úgy mulathassanak, hogy se nekik, se a szüleiknek ne kelljen aggódni azért, hogy épségben hazérnek-e.

Biztonságos Szórakozóhely Program
Mohi Márkkal a Biztonságos Szórakozóhely Program kapcsán beszélgettünk az új ötletekről
Fotó: Nyitrai Fanni

Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon – új lendület, új ötletek

A 2013-ban elindult program mostani újragondolása számos ötletet tartalmaz, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a változó világhoz alkalmazkodva egy biztonságos rendszert hozzanak létre a szórakozás terén Szolnokon. Ezek még csak „papíron léteznek”, de maga a kezdeményezés és a mögötte álló akarat nagyon bíztató. Mohi Márkkal ezekről beszélgettünk. 

Mit tudhatnak meg adásunkból?

  • milyen fogadtatásban részesült az újragondolt program ötlete,
  • miket tartalmazott a korábbi program,
  • milyen konkrét intézkedések vannak tervben, amelyek máshol már bizonyítottak,
  • milyen egyéb kulisszatitkokról lebbent fel a fátylat vendégünk
  • hogyan látja a képviselő a város közbiztonságát,
  • ha valakinek saját meglátása, ötlete van a témában kit kereshet?

Ha Ön is aggódva figyelte az elmúlt hónapok eseményeit mert van kiskamasz, vagy nagykamasz gyermeke, akkor hallgassa meg adásunkat. Egyrészt azért, mert egy megnyugtató jövőkép rajzolódik ki belőle, másrészt azért, hogy ne maradjon le a legfrissebb hírekről.

 

Szoljon podcast

A dosszié további cikkei
