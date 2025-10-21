49 perce
Új szabályok jönnek – a szolnoki szórakozóhelyek közösen írják át a biztonság játékszabályait.
Miután a nyáron történt események hatására megrendült a szülők és a fiatalok bizalma a szolnoki szórakozás biztonságát illetően, szükségszerűvé vált, hogy a város vezetése is újragondolja a lehetőségeket. A „kesztyűt” Mohi Márk és a Fidelitas vette fel, az ő kezdeményezésükre indul újra a Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon. A körvonalazódó tervek közül néhányat már most tudni lehet.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock
A Biztonságos Szórakozóhely Program többeknek ismerős lehet, hiszen korábban már futott ezen a néven egy kezdeményezés. Most azonban nem egyszerű folytatásról, hanem teljes újragondolásról van szó. A részletekről Mohi Márkkal beszélgettünk, aki szívügyének tekinti, hogy a „fiataljaink biztonságban szórakozhassanak.”
A Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon ötlete nem most született
2013-ban ültek először asztalhoz a Szolnoki Katasztrófavédelem, a rendőrség, a szülői munkaközösségek, a diáktanács tagjai és a város szórakozóhelyeinek tulajdonosai, hogy egy egységes szempontrendszert dolgozzanak ki arra, ami alapján egy helyi discoról, klubról, ki lehet jelenteni, hogy biztonságos. Az akkori program olyan alapvető szabályok betartását ellenőrizte, mint a 18 éven aluliak kiszolgálása, de ellenőrizték a számlaadást, az infrastruktúrát is, viszont lényeges volt, hogy ezek mind figyelemfelhívó és nem büntető jelleggel történtek.
Mi változott azóta és ez milyen új lépéseket kíván Szolnok biztonságáért?
Mint azt most Mohi Márk, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság alelnöke, és a Fidelitas szolnoki elnöke kifejtette, az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a szórakozóhelyek száma Szolnokon.
Ez ugyan jelenthetné azt is, hogy kevesebb szórakozóhelyre kell nagyobb figyelmet fókuszálni, de felvet még egy problémát is.
Nem csak nálunk, hanem a környező településeken is megszűntek a kikapcsolódási lehetőségek, ezért Szolnok 40 kilométeres körzetéből sokan ide jönnek szórakozni. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki ugyanolyan szórakozási szokásokkal érkezik: más a viselkedés, másfajta szórakozási trendeket tapasztalt meg fiatal korában, és nem biztos, hogy úgy vigyáz a környezetére, mint hogyha itt élne Szolnokon.
Ehhez azonban alkalmazkodni kell, ezért is élesztik újra a Biztonságos Szórakozóhely Programot, de már egy olyan formában, ami reflektál az aktuális kihívásokra. A párbeszéd már elindult: az első megbeszélésen a város valamennyi érintett szórakozóhelye képviseltette magát és a résztvevők együtt gondolkoztak a lehetőségeken.
– Az első beszélgetés nagyon hosszúra nyúlt, és valós eredményeket még nem is lehet felmutatni, hiszen mindenki elmondta azt, hogy mit lát problémának Szolnokon, és mi az, amit például egymástól kérnének. A következő hetek-hónapok munkája, hogy kidolgozzunk egy olyan programot ami a mai korban is helyt tud állni. De vannak már konkrét elképzelések is – tudtuk meg Mohi Márktól.
Szolnokon is bevezhetik az „Angel Shot” italt
Az első ötletek között szerepel két gyakorlati intézkedés is. Az egyik a pohárfedő bevezetése a szórakozóhelyeken, ami egy egyszerű, mégis beszédes eszköz a baj megelőzésére – és egyben üzenet: figyelünk egymásra. Ezzel a módszerrel megelőzhető, hogy valakinek az italába illegális szert csempésszenek. Bár Mohi Márk szerint szerencsére ez nem jellemző a városban, azért a megelőzés mindig jobb, mint az utólagos sopánkodás.
A másik gyakorlati megoldás szintén egy olyan dolog, amire remélhetőleg nem lesz sokszor szükség. A médiában nemrég kapott figyelmet az Angel Shot nevű koktél, ami olyan esetben nyújt segítséget, amikor valaki bántalmazást szenved el, vagy éppen nem érzi magát biztonságban, de nem tudja, vagy nem akarja ezt szavakkal kifejezni. Az „Angel Shot”-nak több fokozata létezik: van ami csak ahhoz kér segítséget, hogy taxit hívjanak a vendégnek, van ami már a rendőrségi beavatkozást is igényli.
Edukációs rendezvénysorozatban is gondolkoznak
A gyakorlati megoldásokon kívül a program egyik alappillére egy edukációs rendezvénysorozat szülőknek és fiataloknak. A tájékozottság rendkívül fontos, hiszen nehéz bármi olyan ellen harcolni, vagy bármit is elkerülni, amiről nem tudunk elegen.
– A tervek szerint ismert emberek a saját történeteikkel mesélnének az alkoholról, a szerekről, és arról, hogyan lehet ebből kijönni – árulta el a képviselő. Kiemelte, hogy bár készülnek online megoldások is (avatáros, zárt előadások), a hangsúly a személyes jelenléten lesz, mert mint elmondta, a fiatalok egy része kifejezetten keresi az offline közösséget, mert az online tér már számukra is személytelen.
A riasztási protokoll bevezetése is felmerült
A szórakozóhelyek üzemeltetőinek javaslatára célzott képzés jöhet a biztonsági személyzetnek is, amely kiterjed majd a kommunikációra és többek között a technikai megoldásokra is. Felmerült egy gyors riasztási protokoll ötlete is, valamint egy – jogilag még kidolgozandó – közös kitiltási rendszer, hogy a kirívóan problémás vendégek ne csak helyszínenként legyenek szankcionálva. Vagyis aki az egyik helyen balhézik, az ideiglenesen a város összes többi szórakozóhelyére sem mehetne be.
– Ezt mi nem is mertük volna javasolni, de az üzemeltetők egymástól kérték – jegyezte meg Mohi Márk.
Emellett fontosnak tartják azt is, hogy a jövőben erősebb legyen a polgárőrség, és a közterületfelügyelet, ami a rendőrség munkáját is megtámogatná.
A nyári eseményeket követően civil kezdeményezések is elkezdődtek a háttérben; a szervezők ezekkel is nyitottak az együttműködésre, természetesen jogszabályi keretek között. Mohi Márk kihangsúlyozta:
Én személyesen bárkivel, akár civil, akár politikai háttérrel rendelkezik, bárkivel együtt tudok, és együtt szeretnék dolgozni. De mindennek vannak azért jogszabályi hátterei, amit mindenkinek be kell tartania: az önbíráskodás az nem megengedhető semmilyen formában.
További ötletektől sem zárkóznak el
Mohi Márk szavaiból kitűnik, hogy a mostani újraindítás nem tűzoltás, hanem egy hosszútávú stratégia része. A cél a fiatalok testi–lelki–szellemi biztonsága, a közösség megerősítése, végső soron a helyben maradást, hazatérést segítő városi közeg építése.
– Itt születtem, itt élek, itt él a kisfiam és nagyon remélem, hogy itt is fogok majd meghalni. Tehát szívügyem az, hogy ez a város abba az irányba mozduljon el, és az ifjúság abba az irányba tudjon lépni, ami mindekinek a biztonságérzetéhez hozzájárul – összegezte személyes gondolatatit is a képviselő.
Mohi Márk azt is kiemelte, hogy ha bárkinek ötlete van a témával kapcsolatban, akár személyesen őt magát is keresheti a nyilvános elérhetőségek valamelyikén. A lényeg ugyanis a párbeszéd és az együttműködés: hogy egy olyan rendszer állhasson fel, ami mellett nem csak a fiatalok érezhetik biztonságban magukat szórakozás közben, de a szülőknek sem kell azon aggódnia, hogy mi minden törtéhet a gyerekkel a szolnoki éjszakában.
