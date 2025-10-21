Új szabályok jönnek – a szolnoki szórakozóhelyek közösen írják át a biztonság játékszabályait.

A Biztonságos Szórakozóhely Program többeknek ismerős lehet, hiszen korábban már futott ezen a néven egy kezdeményezés. Most azonban nem egyszerű folytatásról, hanem teljes újragondolásról van szó. A részletekről Mohi Márkkal beszélgettünk, aki szívügyének tekinti, hogy a „fiataljaink biztonságban szórakozhassanak.”

Mohi Márk és a Fidelitas kezdeményezésére újraindul a Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon. Már körvonalazódnak a konkrétumok, de még sok egyeztetésre lesz szükség

Fotó: Mészáros János

A Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon ötlete nem most született

2013-ban ültek először asztalhoz a Szolnoki Katasztrófavédelem, a rendőrség, a szülői munkaközösségek, a diáktanács tagjai és a város szórakozóhelyeinek tulajdonosai, hogy egy egységes szempontrendszert dolgozzanak ki arra, ami alapján egy helyi discoról, klubról, ki lehet jelenteni, hogy biztonságos. Az akkori program olyan alapvető szabályok betartását ellenőrizte, mint a 18 éven aluliak kiszolgálása, de ellenőrizték a számlaadást, az infrastruktúrát is, viszont lényeges volt, hogy ezek mind figyelemfelhívó és nem büntető jelleggel történtek.

Mi változott azóta és ez milyen új lépéseket kíván Szolnok biztonságáért?

Mint azt most Mohi Márk, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság alelnöke, és a Fidelitas szolnoki elnöke kifejtette, az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a szórakozóhelyek száma Szolnokon.

Ez ugyan jelenthetné azt is, hogy kevesebb szórakozóhelyre kell nagyobb figyelmet fókuszálni, de felvet még egy problémát is.

Nem csak nálunk, hanem a környező településeken is megszűntek a kikapcsolódási lehetőségek, ezért Szolnok 40 kilométeres körzetéből sokan ide jönnek szórakozni. Ez azt jelenti, hogy nem mindenki ugyanolyan szórakozási szokásokkal érkezik: más a viselkedés, másfajta szórakozási trendeket tapasztalt meg fiatal korában, és nem biztos, hogy úgy vigyáz a környezetére, mint hogyha itt élne Szolnokon.

Ehhez azonban alkalmazkodni kell, ezért is élesztik újra a Biztonságos Szórakozóhely Programot, de már egy olyan formában, ami reflektál az aktuális kihívásokra. A párbeszéd már elindult: az első megbeszélésen a város valamennyi érintett szórakozóhelye képviseltette magát és a résztvevők együtt gondolkoztak a lehetőségeken.