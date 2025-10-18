Így tennék biztonságossá a szórakózóhelyket Szolnokon – Mohi Márk most mindent elárul

Együtt a fiatalok védelméért – ezzel a mottóval indult újra a korábban sikeresen működő Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon, amelyet nem csak a nyáron történt események, de a változó szórakozási szokások is szükségszerűvé tettek. A program felett Mohi Márk is „bábáskodik”, aki szívügyének tartja, hogy a fiataljaink úgy mulathassanak, hogy se nekik, se a szüleiknek ne kelljen aggódni azért, hogy épségben hazérnek-e.

Fotó: Nyitrai Fanni

Biztonságos Szórakozóhely Program Szolnokon – új lendület, új ötletek

A 2013-ban elindult program mostani újragondolása számos ötletet tartalmaz, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a változó világhoz alkalmazkodva egy biztonságos rendszert hozzanak létre a szórakozás terén Szolnokon. Ezek még csak „papíron léteznek”, de maga a kezdeményezés és a mögötte álló akarat nagyon bíztató. Mohi Márkkal ezekről beszélgettünk.

Mit tudhatnak meg adásunkból?

milyen fogadtatásban részesült az újragondolt program ötlete,

miket tartalmazott a korábbi program,

milyen konkrét intézkedések vannak tervben, amelyek máshol már bizonyítottak,

milyen egyéb kulisszatitkokról lebbent fel a fátylat vendégünk

hogyan látja a képviselő a város közbiztonságát,

ha valakinek saját meglátása, ötlete van a témában kit kereshet?

