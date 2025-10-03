Újjáéled a Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés Szolnokon – Angel Shot és új ötletek a fiatalok biztonságáért

Az ülésen részt vett többek között dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalai Ferenc miniszteri biztos, dr. Berkó Attila főispán, Mohi Márk önkormányzati képviselő, Hviszt Sándor, a Roma Önkormányzat elnöke, Tóth István tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelem igazgatója, Fürj János kapitányságvezető, Kun József rendőrfőkapitány-helyettes, Szabó Zoltán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke és a szórakozóhelyek képviselői. A Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezéssel kapcsolatos megbeszélésen több ötlet és gondolat is felmerült, amelyek jelentősen javíthatják a már meglévő együttműködést.

A Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés került fókuszba a vármegyeháza Jász termében

Fotó: Mészáros János

– Mohi Márk képviselőtársunk a fiatalok képviseletében hozta azt a gondolatot, hogy a régi Biztonságos szórakozóhelyek programot meg lehetne újítani – mondta Szalay Ferenc miniszteri biztos az ülés elején. Hozzátette, úgy látja a szórakozóhelyek sokat tesznek a biztonságért, de a Mentetlenen történt verekedés rávilágított az egységes nézőpont kialakításának fontosságára.

Dr. Kállai Mária felidézte a kezdeményezés korábbi állomásait, és hangsúlyozta, hogy minden olyan szövetségest meg kell találni, akik a gyermekek érdekében tudnak cselekedni. Mint mondta, régebben például okleveleket adtak át a biztonságosnak minősített szórakozóhelyeknek. A program most újjáéled, hiszen mindig lesznek fiatalok és kamaszok, akiknek a biztonsága kiemelten fontos.