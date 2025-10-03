1 órája
Újjáéled a Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés Szolnokon – Angel Shot és új ötletek a fiatalok biztonságáért
Csütörtökön délután a vármegyeházán üléseztek azok a szakemberek, politikusok és szervezetek, akik számára kulcsfontosságú szerepet tölt be a szolnoki éjszakai élet és a fiatalok biztonsága. A Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés újra előtérbe került, a délutáni párbeszéd fókuszába ennek folytatását helyezték.
Az ülésen részt vett többek között dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalai Ferenc miniszteri biztos, dr. Berkó Attila főispán, Mohi Márk önkormányzati képviselő, Hviszt Sándor, a Roma Önkormányzat elnöke, Tóth István tűzoltó ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelem igazgatója, Fürj János kapitányságvezető, Kun József rendőrfőkapitány-helyettes, Szabó Zoltán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke és a szórakozóhelyek képviselői. A Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezéssel kapcsolatos megbeszélésen több ötlet és gondolat is felmerült, amelyek jelentősen javíthatják a már meglévő együttműködést.
Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés
– Mohi Márk képviselőtársunk a fiatalok képviseletében hozta azt a gondolatot, hogy a régi Biztonságos szórakozóhelyek programot meg lehetne újítani – mondta Szalay Ferenc miniszteri biztos az ülés elején. Hozzátette, úgy látja a szórakozóhelyek sokat tesznek a biztonságért, de a Mentetlenen történt verekedés rávilágított az egységes nézőpont kialakításának fontosságára.
Dr. Kállai Mária felidézte a kezdeményezés korábbi állomásait, és hangsúlyozta, hogy minden olyan szövetségest meg kell találni, akik a gyermekek érdekében tudnak cselekedni. Mint mondta, régebben például okleveleket adtak át a biztonságosnak minősített szórakozóhelyeknek. A program most újjáéled, hiszen mindig lesznek fiatalok és kamaszok, akiknek a biztonsága kiemelten fontos.
Biztonságos szórakozóhelyek kezdeményezés a szolnoki ülésenFotók: Mészáros János
Több javaslat is született
A szórakozóhelyek képviselői kivétel nélkül elmondták, hogy jelenleg is működik kamerarendszer létesítményeikben, valamint biztonsági szolgálat. Az egységes fellépés és edukáció jegyében a TISZApART Mozi felajánlotta helységeit, amelyek nagyobb befogadóképességgel bírnak, valamint egyes termekben oktató jellegű filmek vetítésére is adott a lehetőség. A résztvevők egyetértettek a prevenciós előadások fontosságában is.
Egyes szórakozóhelyeken már bevett gyakorlat, hogy a nem megfelelő magatartást tanúsító vendégeket kitiltják létesítményekből. Felmerült annak lehetősége is, hogy ezt a gyakorlatot egységesítsék, így a tulajdonosok közösen tisztában lehessenek az érintett személyekkel, a szankciók mögött ugyanis minden esetben nyomós indok áll.
Egy új ital bevezetése
Felmerült az „Angel shot” bevezetése is. Ez már egy több országban ismert biztonsági kód, amelyet bárokban és szórakozóhelyeken vezettek be a vendégek védelme érdekében. Lényege, hogy ha valaki kellemetlen vagy veszélyes helyzetbe kerül, diszkréten jelezhesse a személyzetnek, hogy segítségre van szüksége. A vendégnek mindössze annyit kell mondania a pultnál, hogy az említett koktélt szeretné rendelni, az ital változatai pedig a szükséges segítség mértékét jelzik.
Ennek előnye:
- a bajba jutott fél nyíltan, mégis észrevétlenül jelezhet,
- miközben a zaklató vagy támadó személy nem gyanakszik.
– Mi, mint Fidelitas, és mint fiatalok is szeretnénk néhány kezdeményezést elétek tárni. Az egyik az, amit már Szalay Ferenc miniszteri biztos is említett: az „Angel Shot” nevű ital bevezetése, ami két hete volt Budapesten nagy téma egy buszmegállóban történt erőszakos esetet követően. Ez az egész világon alkalmazott ital, amit az itallapokra felvesznek a helyek – részletezte Mohi Márk önkormányzati képviselő, egyben a Fidelitas elnöke. Felmerült továbbá egy olyan pohárra vagy italra helyezhető kupak bevezetése is, amely a kábítószerrel kevert italok veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Szolnok egy központi hely a térségben
– Amit Szolnokról tudni kell az éjszakák és a szórakozóhelyek terén, hogy 30-40 kilométeres körzetben nincs szórakozóhely. Az jellemzi a péntek, illetve szombat éjszakát, hogy a környező települések fiataljai mind Szolnokra jönnek, ha szórakozni szeretnének. Mivel a vármegyeszékhelyen a Szapáry útra koncentrálódik a legtöbb szórakozóhely, ezért itt szokott koncentrálódni a tömeg. Nyáron ez még kibővül a Tiszaparti sétánnyal, miután megnyit a Dokk Terasz – részletezte Fürj János kapitányságvezető. Hozzátette még, hogy ez télen a Bowling Centerre fordul át.
A tapasztalatok szerint a térségi fiatalok leginkább az alkoholt választják a kábítószerek helyett, aminek hátterében a számtalan drogprevenciós előadások állhatnak, amiket már nemcsak gyermekeknek, de tanároknak és szülőknek is tartanak a rendőrök.
A közös munka folytatódni fog
A megjelent szakemberek, képviselők és a szórakozóhelyek tulajdonosai egyaránt támogatták, hogy a kezdeményezés a jövőben is folytatódjon. Dr. Berkó Attila főispán szintén hangsúlyozta a program jelentőségét. Kiemelte, fontos, hogy a 18 év alatti fiatalok számára is biztosítsanak lehetőséget a szórakozásra, ugyanakkor egyértelmű határokat kell szabni, és mindezt alkoholmentes formában kell megvalósítani.
– Magyarország Kormánya az utóbbi időszakban helyesen hozzányúlt a kábítószerekkel kapcsolatos kérdéskörhöz. Biztos vagyok benne, hogy ebben is lesz előrelépés az elkövetkezendő időszakban, hiszen ebbe rengeteg energiát, tudást és időt fektetnek azok, akiknek ezt meg kell tenni. Nem tudunk mást csinálni, minthogy ezt türelmesen kivárjuk – hangsúlyozta dr. Berkó Attila a kábítószerhelyzet kapcsán.
Bár az ülés befejeződött, a közös munka tovább folytatódik. Több elképzelés és kezdeményezés is megvalósításra vár, amelyek összefogással valós eredményeket hozhatnak annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságban élvezhessék a szórakozást.
