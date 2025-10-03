Még a koleszterinszintünk is sokat javulhat! Mutatjuk, melyik üzletben találunk most kiváló borokat

Az Auchan idén ősszel ismét elhozza vásárlóinak az év legszélesebb borválasztékát. Több mint 150 hazai pincészet boraival – a nemzetközi kínálat mellett –, közel ezerféle nedűvel várja a borkedvelőket az áruházlánc. Válogassunk, mert a bor, természetesen mértékkel, jótékony hatással is lehet a szervezetünkre.

Fotó: Chripko Lili / Forrás: Auchan

Mértékkel jótékony hatása van

Van, aki szerint káros, mások hisznek benne, hogy a bornak rengeteg jótékony hatása van. Ma már orvosok sem tagadják, hogy a mértékletes borfogyasztás nem károsítja a szervezetünket. A Mindmegette.hu ebben a témában készült cikke szerint a bor testi-lelki felüdülést hoz, amellett, hogy az egészségünkre is jótékony hatással van.

1. Erősíti az immunrendszert

A borban lévő flavonoidok segíthetnek megelőzni a megfázást, és ellenállóbbá tesznek a vírusokkal szemben is. Az antioxidánsok pedig a szervezet által természetesen termelt káros vegyi anyagokat (pl. szabad gyököket) semmisítik meg.

2. Növeli a jó koleszterinszintet

Az alkohol védelmet nyújthat az érelmeszesedés ellen, valamint az artériákban lerakódó zsírral szemben, azáltal, hogy csökkentheti a lipoproteinek szintjét (ezek azok a részecskék, amelyek a koleszterint és a triglicerideket szállítják a véráramban). Ezzel növeli a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL, azaz jó koleszterin) szintjét, és gátolja az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL, vagyis rossz koleszterin) oxidációját.

3. Hozzájárul a szív-ér rendszer egészségéhez

Az elmúlt években több kutatás is igazolta, hogy a mértéktartó alkoholfogyasztás csökkentheti a szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát. Ez feltételezhetően kapcsolatban áll a jó koleszterinszint (HDL) emelkedésével a vérben. Emellett egy pohár bor segít ellazulni, enyhíteni a stresszt (pláne kellemes társaságban), ami a szívbetegségek egyik kockázati tényezője.

4. Csökkenti az ischaemiás stroke kockázatát

Az ischaemiás stroke akkor fordul elő, amikor az agyban a véredények beszűkülnek vagy eltömődnek. A mértékletes alkoholfogyasztás, az érelmeszesedéssel szemben nyújtott védelemmel összhangban, segít csökkenteni ennek kockázatát. Ezzel szemben a túlzott alkoholfogyasztással épp az ellenkezőjét érjük el, azaz növeljük a stroke veszélyét.