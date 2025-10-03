59 perce
Még a koleszterinszintünk is sokat javulhat! Mutatjuk, melyik üzletben találunk most kiváló borokat
Itt az ősz, jönnek a bekuckózós esték. Jó program lehet egy közös tévézés a szerelmünkkel, vagy éppen egy csendes baráti összejövetel. Mi teheti ezeket még kellemesebbé? Egy pohár finom bor. Az Auchan üzleteiben most válogathatunk, az áruházlánc széles borválasztékkal várja vásárlóit.
Az Auchan idén ősszel ismét elhozza vásárlóinak az év legszélesebb borválasztékát. Több mint 150 hazai pincészet boraival – a nemzetközi kínálat mellett –, közel ezerféle nedűvel várja a borkedvelőket az áruházlánc. Válogassunk, mert a bor, természetesen mértékkel, jótékony hatással is lehet a szervezetünkre.
Mértékkel jótékony hatása van
Van, aki szerint káros, mások hisznek benne, hogy a bornak rengeteg jótékony hatása van. Ma már orvosok sem tagadják, hogy a mértékletes borfogyasztás nem károsítja a szervezetünket. A Mindmegette.hu ebben a témában készült cikke szerint a bor testi-lelki felüdülést hoz, amellett, hogy az egészségünkre is jótékony hatással van.
1. Erősíti az immunrendszert
A borban lévő flavonoidok segíthetnek megelőzni a megfázást, és ellenállóbbá tesznek a vírusokkal szemben is. Az antioxidánsok pedig a szervezet által természetesen termelt káros vegyi anyagokat (pl. szabad gyököket) semmisítik meg.
2. Növeli a jó koleszterinszintet
Az alkohol védelmet nyújthat az érelmeszesedés ellen, valamint az artériákban lerakódó zsírral szemben, azáltal, hogy csökkentheti a lipoproteinek szintjét (ezek azok a részecskék, amelyek a koleszterint és a triglicerideket szállítják a véráramban). Ezzel növeli a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL, azaz jó koleszterin) szintjét, és gátolja az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL, vagyis rossz koleszterin) oxidációját.
3. Hozzájárul a szív-ér rendszer egészségéhez
Az elmúlt években több kutatás is igazolta, hogy a mértéktartó alkoholfogyasztás csökkentheti a szívkoszorúér-megbetegedés kockázatát. Ez feltételezhetően kapcsolatban áll a jó koleszterinszint (HDL) emelkedésével a vérben. Emellett egy pohár bor segít ellazulni, enyhíteni a stresszt (pláne kellemes társaságban), ami a szívbetegségek egyik kockázati tényezője.
4. Csökkenti az ischaemiás stroke kockázatát
Az ischaemiás stroke akkor fordul elő, amikor az agyban a véredények beszűkülnek vagy eltömődnek. A mértékletes alkoholfogyasztás, az érelmeszesedéssel szemben nyújtott védelemmel összhangban, segít csökkenteni ennek kockázatát. Ezzel szemben a túlzott alkoholfogyasztással épp az ellenkezőjét érjük el, azaz növeljük a stroke veszélyét.
5. Segíthet a fogyásban
Ellentmondásosnak tűnik, és az okok nem is tisztázottak teljesen, de néhány tanulmány alapján elmondható, hogy azok, akik mértékkel fogyasztanak alkoholt, kisebb valószínűséggel lesznek elhízottak, mint azok, akik tartózkodnak az ivástól. Egy pohár bor 120-150 kalóriát tartalmaz, ami egy üdítőitalhoz képest nem mondható soknak, azonban a napi kalóriabevitel számításakor figyelembe kell venni.
Borválaszték: fehér, vörös, pezsgő
Ugye ezek alapján érdemes időnként egy-egy pohár finom bort elfogyasztani? Az Auchanban most válogathatunk. Ahogy az áruházlánc közleményéből kiderül: a kínálat a friss, könnyed fehérboroktól a testes, hordós érlelésű vörösborokon át a különleges pezsgőkig terjed. Az árak az ezer forint alatti, belépő árkategóriától egészen a felső prémium borokig terjednek.
A választék a szakboltokéval vetekszik, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az Auchan lett az Év borkereskedője hipermarket kategóriában a Trade Magazin versenyén.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Főszerepet kapnak a magyar borok
Az Auchan kínálatában a magyar borok kiemelt helyet foglalnak el. A hazai tételek aránya a bor- és pezsgőforgalomban 95–98% között mozog, átlagosan közel 2000 forintos palackárral. Mindez jól tükrözi a vásárlói igényeket, hiszen a magyar fogyasztók továbbra is leginkább a hazai borokat keresik.
Az árak az Auchanban 799 forinttól 42 999 forintig terjednek, így mindenki megtalálhatja a pénztárcájának és ízlésének megfelelőt.
A borvásár ideje alatt ráadásul egyedi akciókkal – például 1+1 és 2+1 ajánlatokkal – is várják a borkedvelő vásárlókat.
Hatvanéves osztálytalálkozón elevenítették fel a diákéveket az egykori közgések