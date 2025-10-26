október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aktív kikapcsolódás

2 órája

Nagyon várják, hogy megnyisson, már épül a nagykunsági város első bowlingpályája

Címkék#Túrkeve#Sallai R Benedek#Szöllősi Lajos#bowlingpálya

Egy újabb izgalmas sport költözik a nagykunsági városba egy helyi vállalkozónak köszönhetően. Hamarosan megnyílik az első bowlingpálya Túrkevén.

Avar Vanda
Nagyon várják, hogy megnyisson, már épül a nagykunsági város első bowlingpályája

Új angolszász sport költözik Túrkevére.

Forrás: facebook.com / Sallai R. Benedek

Hamarosan egy új sportban mérhetik össze a tudásukat a vállalkozó kedvűek, épül ugyanis az első bowlingpálya Túrkevén. A beruházás Szöllősi Lajos vállalkozó nevéhez fűződik.

bowlingpálya Túrkevén
Néhány hét múlva megnyílik a duplapályás bowlingpálya Túrkevén
Forrás: Facebook/Sallai R. Benedek

Már épül a bowlingpálya Túrkevén

Sallai R. Benedek polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, mekkora örömmel fogadta a kezdeményezést.

Nagyon megörültem, amikor Szöllősi Lajos vállalkozó, aki egyébként is rendszeresen támogatja az önkormányzat törekvéseit, azzal keresett meg, hogy látogassam meg most épülő új vendéglátóhelyén, ami a Kamilla vendégházához kapcsolódva immár a túrkeveiek részére is szolgáltatásokat fog nyújtani. Épp a bowlingpályát építették be akkor, amikor ott jártam

– írta a város vezetője.

A polgármester elmondása szerint az új, duplapályás bowlingpálya a Drágakert szélén kap helyet, és kezdetben a Kamilla vendégház melletti kiskapun keresztül lesz megközelíthető. A tervek szerint a későbbiekben a Lordok Háza mögötti parkolót is kibőtítik, hogy minél kényelmesebben elérhető legyen az új szórakozóhely.

A beruházás nem csupán egy újabb szabadidős lehetőséget teremt, hanem új színt is hoz a város közösségi életébe. Sallai R. Benedek szerint a darts és a biliárd után a bowling hiánypótló sportágként jelenik meg Túrkevén – olyan kikapcsolódási forma, amely eddig csak a környező településeken volt elérhető.

– Azt gondolom, hogy a darts sport megjelenése után, a billiárdsport színvonalas jelenléte mellett, még hiányzott ez az angolszász sportág a városunk életéből, hiszen sokan járnak át Kisújszállásra vagy Gyomaendrődre – tette hozzá a polgármester.

A bowlingpálya várhatóan néhány héten belül megnyitja kapuit, így a túrkeveiek hamarosan új helyszínen találkozhatnak, sportolhatnak és kikapcsolódhatnak – immár helyben, egy minőségi, modern környezetben.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu