Nagyon várják, hogy megnyisson, már épül a nagykunsági város első bowlingpályája

Hamarosan egy új sportban mérhetik össze a tudásukat a vállalkozó kedvűek, épül ugyanis az első bowlingpálya Túrkevén. A beruházás Szöllősi Lajos vállalkozó nevéhez fűződik.

Forrás: Facebook/Sallai R. Benedek

Már épül a bowlingpálya Túrkevén

Sallai R. Benedek polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, mekkora örömmel fogadta a kezdeményezést.

Nagyon megörültem, amikor Szöllősi Lajos vállalkozó, aki egyébként is rendszeresen támogatja az önkormányzat törekvéseit, azzal keresett meg, hogy látogassam meg most épülő új vendéglátóhelyén, ami a Kamilla vendégházához kapcsolódva immár a túrkeveiek részére is szolgáltatásokat fog nyújtani. Épp a bowlingpályát építették be akkor, amikor ott jártam

– írta a város vezetője.

A polgármester elmondása szerint az új, duplapályás bowlingpálya a Drágakert szélén kap helyet, és kezdetben a Kamilla vendégház melletti kiskapun keresztül lesz megközelíthető. A tervek szerint a későbbiekben a Lordok Háza mögötti parkolót is kibőtítik, hogy minél kényelmesebben elérhető legyen az új szórakozóhely.

A beruházás nem csupán egy újabb szabadidős lehetőséget teremt, hanem új színt is hoz a város közösségi életébe. Sallai R. Benedek szerint a darts és a biliárd után a bowling hiánypótló sportágként jelenik meg Túrkevén – olyan kikapcsolódási forma, amely eddig csak a környező településeken volt elérhető.

– Azt gondolom, hogy a darts sport megjelenése után, a billiárdsport színvonalas jelenléte mellett, még hiányzott ez az angolszász sportág a városunk életéből, hiszen sokan járnak át Kisújszállásra vagy Gyomaendrődre – tette hozzá a polgármester.

A bowlingpálya várhatóan néhány héten belül megnyitja kapuit, így a túrkeveiek hamarosan új helyszínen találkozhatnak, sportolhatnak és kikapcsolódhatnak – immár helyben, egy minőségi, modern környezetben.