Fiatalok tanulmányait támogatják Újszászon – mutatjuk, meddig lehet pályázni

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a vármegyei önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el. Újszászon is lehet pályázni.

Két típusú Bursa Hungarica pályázatra lehet jelentkezni Újszászon. A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatása a cél

A felhívással kapcsolatban Újszász önkormányzata arról adott hírt, hogy két típusú pályázatra lehet jelentkezni.

Azoknak, akik már felsőoktatásban tanulnak

Amint a város honlapján olvasható: az A típusú pályázati kiírás szerint ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben tanulók részesülhetnek.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2025 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2026 őszén már nem áll fenn, úgy a 2026/2027. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2025/2026. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Érettségizett és érettségi előtt álló diákoknak

A B típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2025/2026. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

