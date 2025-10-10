1 órája
Disznót fogott egy horgász a Holt-Tiszából – ekkorát még ő sem látott
Bizonyára sokan felkapták a fejüket. Disznó? Az Alcsi-Holt-Tiszában? Nos, valamilyen szinten igen, de nem a szó szoros értelmében. A kifogott állat egy busa, de nem akármilyen – íme, a nagy fogás története!
„Ekkora disznót még nem láttunk” – így kiáltott fel Nagy László és Rék Attila, akik a minap bődületes busát fogtak ki az Alcsi-Holt-Tiszából. Íme, a disznó nagy busa kifogásának története!
Harcsázni indultak, bődületes busa akadt a horogra
Október 5-én, este indult pecázni a két horgász, és kifejezetten az volt a tervük, hogy a nap végén harcsával térnek majd haza. Ám a terv már az elején gyorsan megváltozott, mivel nem volt elég csalihaluk. László úgy döntött, megpróbál amurt fogni, de helyette egy bődületes busa akadt a horgára, miután félálomból felriadtak este háromnegyed tizenegy körül.
Belekapaszkodtam rendesen, dolgozott a bot és a fék is, pergett le a zsinór, aztán egyszer csak megállt a hal, majd elindult felém. Nem is ellenkezett sokat, jött kifelé, csak a fejrázásokból éreztem, hogy rajta van....áttuk, hogy nagyon hosszan tiszta nyálka, ezért harcsára gyanakodtunk. A halnak először a farkát láttuk meg, amelyre rá volt tekeredve a főzsinór
A hosszas küzdelem után tudatosult bennük, hogy egy hatalmas busával van dolguk, amely már annyira el volt fáradva, hogy a csónak mellé tudták húzni.
Mivel a horog szabályosan a szája szélébe volt akadva, így nem engedhették vissza, kötelező volt elvinni a 63,7 kilogrammos, 150 centiméteres halat, mely 15 perc küzdelem utána adta meg magát.
Számos óriási fogást adott már a Tisza a horgászoknak
Nemcsak Nagy László és Rék Attila szerzett életre szóló élményt horgászat közben – az elmúlt hónapokban számtalan történetet írtunk meg mi is a hírportálunkon, ami arról szólt, hogy mekkora hal akadt éppen horogra a Tiszán. Kezdetnek nem is kell túlságosan visszarepülnünk az időben, csak röpke négy napot.
Szerencsét próbálni ment, végül sikerrel járt
Akárcsak a népmesében, mint a szerencsét próbáló juhászfiú, Majláth Gergő is úgy indult neki a horgászatnak, hogy egy próbát megér. Október 4-én a kisújszállási horgász a településnél lévő, Téglagyári II-es tavon dobta be a horgot, végül egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt a horgára, ezzel pedig egy három éves tórekordot döntött meg. Szerzeményéről a büszke horgász még videót is készített. Korábbi cikkünkben kiderül, mi lett a hal sorsa.
Elképesztő méretekkel bírt az óriásharcsa
Augusztus 31-én is kapitális harcsa kapott a horgászbot végére. Azon a napon éppen fronthatás érte el az országot és ezt kihasználva, Budai Gábor elindult horgászni. A hal viszont sokáig megváratta, de megérte, ugyanis kapitális harcsa lett a türelme záloga. Hogy mégis mennyi volt az annyi? Az cikkünkből kiderül.
Kellett az izomerő, hogy a csónakba emeljék a fogást
Szintén augusztusban élte meg legnagyobb küzdelmét egy jászjákóhalmi horgász. A Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület sporthorgászának, Hajdu Krisztiánnak az alkonyat hozta meg a sikert a jászjákóhalmi tavon – írta az egyesület hivatalos oldalán. A fogásról videóösszeállítás is készült, amiben látszódik, hogy a harcsa akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie.
Hajnalban rántotta ki a Tiszából az óriást
Az augusztus igen termékenynek bizonyult a horgászok számára, ugyanis újabb órás sikerült horogra akasztani. Kertész Géza a Tisza szolnoki szakaszán pecázott, végül egy gigantikus, 231 centiméteres bajuszos halat sikerült kifognia – írta meg hivatalos oldalán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Cikkünkben az is kiderül, sikerült-e rekordot döntenie a kifogott állattal.
Élete fogása került a horogra, boldogan számolt be róla
Júliusban boldogan tette közzé a képét a Facebook-oldalán Szente Attila.
Végre fogtam egy halat, ami nagyobb volt nálam!
– írta Attila a posztjában. A kapitális harcsa közel két méteren terült el a hűvös homokpadon. Cikkünkben azt is elolvashatja, hogyan sikerült egy gigászi óriást kifognia.
