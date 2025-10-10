október 10., péntek

Méretes kapás

1 órája

Disznót fogott egy horgász a Holt-Tiszából – ekkorát még ő sem látott

Bizonyára sokan felkapták a fejüket. Disznó? Az Alcsi-Holt-Tiszában? Nos, valamilyen szinten igen, de nem a szó szoros értelmében. A kifogott állat egy busa, de nem akármilyen – íme, a nagy fogás története!

Dobos Zsófia Tünde

„Ekkora disznót még nem láttunk” – így kiáltott fel Nagy László és Rék Attila, akik a minap bődületes busát fogtak ki az Alcsi-Holt-Tiszából. Íme, a disznó nagy busa kifogásának története!

Bődületes busa hal akadt a horogra
Nagy László büszkén örökítette meg a hatalmas busát, mely élete fogása
Forrás: Pecaverzum.hu

Harcsázni indultak, bődületes busa akadt a horogra

Október 5-én, este indult pecázni a két horgász, és kifejezetten az volt a tervük, hogy a nap végén harcsával térnek majd haza. Ám a terv már az elején gyorsan megváltozott, mivel nem volt elég csalihaluk. László úgy döntött, megpróbál amurt fogni, de helyette egy bődületes busa akadt a horgára, miután félálomból felriadtak este háromnegyed tizenegy körül.

Belekapaszkodtam rendesen, dolgozott a bot és a fék is, pergett le a zsinór, aztán egyszer csak megállt a hal, majd elindult felém. Nem is ellenkezett sokat, jött kifelé, csak a fejrázásokból éreztem, hogy rajta van....láttuk, hogy nagyon hosszan tiszta nyálka, ezért harcsára gyanakodtunk. A halnak először a farkát láttuk meg, amelyre rá volt tekeredve a főzsinór

 – mesélték a Pecaverzumnak

A hosszas küzdelem után tudatosult bennük, hogy egy hatalmas busával van dolguk, amely már annyira el volt fáradva, hogy a csónak mellé tudták húzni.

Csak a busa feje 20 kilót nyomott a horgászok mérése szerint
Forrás: Pecaverzum.hu

Mivel a horog szabályosan a szája szélébe volt akadva, így nem engedhették vissza, kötelező volt elvinni a 63,7 kilogrammos, 150 centiméteres halat, mely 15 perc küzdelem utána adta meg magát.

Számos óriási fogást adott már a Tisza a horgászoknak

Nemcsak Nagy László és Rék Attila szerzett életre szóló élményt horgászat közben – az elmúlt hónapokban számtalan történetet írtunk meg mi is a hírportálunkon, ami arról szólt, hogy mekkora hal akadt éppen horogra a Tiszán. Kezdetnek nem is kell túlságosan visszarepülnünk az időben, csak röpke négy napot.

Szerencsét próbálni ment, végül sikerrel járt

Akárcsak a népmesében, mint a szerencsét próbáló juhászfiú, Majláth Gergő is úgy indult neki a horgászatnak, hogy egy próbát megér. Október 4-én a kisújszállási horgász a településnél lévő, Téglagyári II-es tavon dobta be a horgot, végül egy kilencvenhárom kilós harcsa akadt a horgára, ezzel pedig egy három éves tórekordot döntött meg. Szerzeményéről a büszke horgász még videót is készített. Korábbi cikkünkben kiderül, mi lett a hal sorsa.

Elképesztő méretekkel bírt az óriásharcsa

Augusztus 31-én is kapitális harcsa kapott a horgászbot végére. Azon a napon éppen fronthatás érte el az országot és ezt kihasználva, Budai Gábor elindult horgászni. A hal viszont sokáig megváratta, de megérte, ugyanis kapitális harcsa lett a türelme záloga. Hogy mégis mennyi volt az annyi? Az cikkünkből kiderül.

Emberfeletti méretű kapitális harcsa akadt a horogra a Tiszán
Forrás: Budai Gábor/Pecaverzum

Kellett az izomerő, hogy a csónakba emeljék a fogást

Szintén augusztusban élte meg legnagyobb küzdelmét egy jászjákóhalmi horgász. A Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület sporthorgászának, Hajdu Krisztiánnak az alkonyat hozta meg a sikert a jászjákóhalmi tavon – írta az egyesület hivatalos oldalán. A fogásról videóösszeállítás is készült, amiben látszódik, hogy a harcsa akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie. 

A harcsa nagyobb volt, mint a horgász...
Forrás: Facebook.com / Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület

Hajnalban rántotta ki a Tiszából az óriást

Az augusztus igen termékenynek bizonyult a horgászok számára, ugyanis újabb órás sikerült horogra akasztani. Kertész Géza a Tisza szolnoki szakaszán pecázott, végül egy gigantikus, 231 centiméteres bajuszos halat sikerült kifognia – írta meg hivatalos oldalán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Cikkünkben az is kiderül, sikerült-e rekordot döntenie a kifogott állattal.

Kapitális harcsa a csónakban
Forrás: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Élete fogása került a horogra, boldogan számolt be róla

Júliusban boldogan tette közzé a képét a Facebook-oldalán Szente Attila.

Végre fogtam egy halat, ami nagyobb volt nálam!

– írta Attila a posztjában. A kapitális harcsa közel két méteren terült el a hűvös homokpadon. Cikkünkben azt is elolvashatja, hogyan sikerült egy gigászi óriást kifognia. 

Szente Attila a Tisza szolnoki szakaszán kifogott kapitális harcsaszörnye közel két méterre nőtt
Forrás: Szente Attila Facebook-oldala

 

