„A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítjuk” – reagáltak a döntéshozók a szolnoki buszbaleset után

Buszbaleset történt ma reggel Szolnokon: egy helyi járatos autóbusz – eddig tisztázatlan körülmények között – a Tisza-hídról lehajtva a Szabadság téri körforgalomnál a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A helyszínre két mentőhelikopter érkezett, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Buszbaleset utáni helyreállítás Szolnokon

Fotó: Mészáros János

A szolnoki buszbaleset után szinte azonnal elkezdődtek az egyeztetések

A történtek után dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője közölte, hogy már egyeztetett az érintett államtitkárságokkal, és elsődleges feladatuk a gimnázium sérült épületrészének mielőbbi helyreállítása. – Egyeztettem az egészségügyi és az oktatási államtitkársággal is, a következő fontos feladatunk az lesz, hogy a gimnázium megsérült épületét a lehető leghamarabb helyreállítsuk. Ehhez a források biztosításában minden segítséget megadunk a tankerületnek! Jobbulást és gyors felépülést kívánok a sérülteknek!” – tette hozzá.

A szolnoki buszbaleset kapcsán tett bejelentést megerősítette Szalay Ferenc miniszteri biztos is: – Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony már egyeztetett az egészségügyi államtitkársággal és az oktatásért felelős államtitkársággal is. A következő lépés az lesz, hogy a szakemberek megvizsgálják, milyen károk keletkeztek a Varga Katalin Gimnázium épületében. A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítani fogjuk! Jobbulást kívánok valamennyi sérültnek!