október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Buszbaleset Szolnokon

44 perce

„A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítjuk” – reagáltak a döntéshozók a szolnoki buszbaleset után

Címkék#Szolnok#Dr Kállai Mária#buszbaleset#Varga Katalin Gimnázium#Szalay Ferenc

Szerda reggel Szolnokon egy helyi járatos autóbusz – eddig tisztázatlan körülmények között – a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A buszbaleset után megindult a rendőrségi vizsgálat. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő pedig jelezte: felmérik a károkat, és mielőbb biztosítják a gimnázium helyreállításának forrásait.

Karancsiné Szecsei Veronika

Buszbaleset történt ma reggel Szolnokon: egy helyi járatos autóbusz – eddig tisztázatlan körülmények között – a Tisza-hídról lehajtva a Szabadság téri körforgalomnál a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A helyszínre két mentőhelikopter érkezett, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A buszbaleset során megsérült Varga Katalin Gimnázium heyreállítási munkálatait a minisztériumok is elősegítik
Buszbaleset utáni helyreállítás Szolnokon
Fotó: Mészáros János

 A szolnoki buszbaleset után szinte azonnal elkezdődtek az egyeztetések

A történtek után dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője közölte, hogy már egyeztetett az érintett államtitkárságokkal, és elsődleges feladatuk a gimnázium sérült épületrészének mielőbbi helyreállítása. – Egyeztettem az egészségügyi és az oktatási államtitkársággal is, a következő fontos feladatunk az lesz, hogy a gimnázium megsérült épületét a lehető leghamarabb helyreállítsuk. Ehhez a források biztosításában minden segítséget megadunk a tankerületnek! Jobbulást és gyors felépülést kívánok a sérülteknek!” – tette hozzá.

A szolnoki buszbaleset kapcsán tett bejelentést megerősítette Szalay Ferenc miniszteri biztos is: – Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony már egyeztetett az egészségügyi államtitkársággal és az oktatásért felelős államtitkársággal is. A következő lépés az lesz, hogy a szakemberek megvizsgálják, milyen károk keletkeztek a Varga Katalin Gimnázium épületében. A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítani fogjuk! Jobbulást kívánok valamennyi sérültnek!

Buszbaleset Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Az elsődleges információk szerint a balesetben rengeteg a sérült – 19 felnőtt 4 gyermek és egy idős nő súyosabb sérülést szenvedett. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, bár két mentőhelikopter is leszállt a Rózzaparkban. A katasztrófavédelem közlése szerint az iskola sérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyalogos is megsérült, a teljes útlezárást részleges forgalomkorlátozás váltotta fel, és minden közlekedőt fokozott óvatosságra kérnek a környéken. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást.

Az iskola vezetése rendkívüli intézkedést hozott: a diákokat és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedték, így számukra hamarabb kezdődik az őszi szünet.

 

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu