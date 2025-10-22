44 perce
„A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítjuk” – reagáltak a döntéshozók a szolnoki buszbaleset után
Szerda reggel Szolnokon egy helyi járatos autóbusz – eddig tisztázatlan körülmények között – a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A buszbaleset után megindult a rendőrségi vizsgálat. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő pedig jelezte: felmérik a károkat, és mielőbb biztosítják a gimnázium helyreállításának forrásait.
Buszbaleset történt ma reggel Szolnokon: egy helyi járatos autóbusz – eddig tisztázatlan körülmények között – a Tisza-hídról lehajtva a Szabadság téri körforgalomnál a Varga Katalin Gimnázium falának ütközött. A helyszínre két mentőhelikopter érkezett, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.
A szolnoki buszbaleset után szinte azonnal elkezdődtek az egyeztetések
A történtek után dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője közölte, hogy már egyeztetett az érintett államtitkárságokkal, és elsődleges feladatuk a gimnázium sérült épületrészének mielőbbi helyreállítása. – Egyeztettem az egészségügyi és az oktatási államtitkársággal is, a következő fontos feladatunk az lesz, hogy a gimnázium megsérült épületét a lehető leghamarabb helyreállítsuk. Ehhez a források biztosításában minden segítséget megadunk a tankerületnek! Jobbulást és gyors felépülést kívánok a sérülteknek!” – tette hozzá.
A szolnoki buszbaleset kapcsán tett bejelentést megerősítette Szalay Ferenc miniszteri biztos is: – Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony már egyeztetett az egészségügyi államtitkársággal és az oktatásért felelős államtitkársággal is. A következő lépés az lesz, hogy a szakemberek megvizsgálják, milyen károk keletkeztek a Varga Katalin Gimnázium épületében. A javítás költségeit a lehető leghamarabb biztosítani fogjuk! Jobbulást kívánok valamennyi sérültnek!
Az elsődleges információk szerint a balesetben rengeteg a sérült – 19 felnőtt 4 gyermek és egy idős nő súyosabb sérülést szenvedett. Életmentő beavatkozásra nem volt szükség, bár két mentőhelikopter is leszállt a Rózzaparkban. A katasztrófavédelem közlése szerint az iskola sérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyalogos is megsérült, a teljes útlezárást részleges forgalomkorlátozás váltotta fel, és minden közlekedőt fokozott óvatosságra kérnek a környéken. A Szolnoki Rendőrkapitányság tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást.
Az iskola vezetése rendkívüli intézkedést hozott: a diákokat és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedték, így számukra hamarabb kezdődik az őszi szünet.
