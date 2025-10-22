Buszbaleset Szolnokon: megszólalt az iskola, így vannak a gimnázium diákjai – galériával, videóval

Súlyos közlekedési buszbaleset történt a reggeli órákban Szolnokon.

A buszbalesetben a gimnázium diákjai is megsérültek

Fotó: Mészáros János

Egy helyi járatos autóbusz nagy sebességgel belerohant a Varga Katalin Gimnázium épületébe a Szabadság téri csomóponton átgázolva. A helyszínre közúton és helikopterekkel érkező mentőegységeknek közel harminc sérültet kellett kórházba vinni, vagy sérüléseiket ellátni.

A buszbalesetben az iskola épülete is megsérült

A baleset következményeként jelentős kár keletkezett a Varga Katalin Gimnáziumnak az Obermayer Lajos ácsmester által 1856-ban épített épületében. Az iskola titkársága érdeklődésünkre elmondta, a gimnáziumban tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, azonban a tanintézményben tanulók közül tartózkodtak a balesetet szenvedett autóbuszon, az ő állapotukról azonban egyelőre nincsen információ.