Buszbaleset Szolnokon: megszólalt az iskola, így vannak a gimnázium diákjai – galériával, videóval
Rendkívüli! A Varga Katalin Gimnázium diákjai is megsérülhettek a szolnoki buszbalesetben. Az iskolavezetés elrendelte, hogy hamarabb kezdődjön az őszi szünet.
Súlyos közlekedési buszbaleset történt a reggeli órákban Szolnokon.
Egy helyi járatos autóbusz nagy sebességgel belerohant a Varga Katalin Gimnázium épületébe a Szabadság téri csomóponton átgázolva. A helyszínre közúton és helikopterekkel érkező mentőegységeknek közel harminc sérültet kellett kórházba vinni, vagy sérüléseiket ellátni.
A buszbalesetben az iskola épülete is megsérült
A baleset következményeként jelentős kár keletkezett a Varga Katalin Gimnáziumnak az Obermayer Lajos ácsmester által 1856-ban épített épületében. Az iskola titkársága érdeklődésünkre elmondta, a gimnáziumban tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, azonban a tanintézményben tanulók közül tartózkodtak a balesetet szenvedett autóbuszon, az ő állapotukról azonban egyelőre nincsen információ.
Az iskolavezetés úgy döntött, hogy az események hatására a gimnázium diákjait és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedik, így hamarabb kezdődik számukra az őszi tanítási szünet.