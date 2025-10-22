október 22., szerda

Buszbaleset Szolnokon

29 perce

Buszbaleset Szolnokon: megszólalt az iskola, így vannak a gimnázium diákjai – galériával, videóval

Rendkívüli! A Varga Katalin Gimnázium diákjai is megsérülhettek a szolnoki buszbalesetben. Az iskolavezetés elrendelte, hogy hamarabb kezdődjön az őszi szünet.

Mészáros Géza

Súlyos közlekedési buszbaleset történt a reggeli órákban Szolnokon.

Buszbaleset
A buszbalesetben a gimnázium diákjai is megsérültek
Fotó: Mészáros János

Egy helyi járatos autóbusz nagy sebességgel belerohant a Varga Katalin Gimnázium épületébe a Szabadság téri csomóponton átgázolva. A helyszínre közúton és helikopterekkel érkező mentőegységeknek közel harminc sérültet kellett kórházba vinni, vagy sérüléseiket ellátni.

A buszbalesetben az iskola épülete is megsérült

A baleset következményeként jelentős kár keletkezett a Varga Katalin Gimnáziumnak az Obermayer Lajos ácsmester által 1856-ban épített épületében. Az iskola titkársága érdeklődésünkre elmondta, a gimnáziumban tartózkodó diákok közül senki sem sérült meg, azonban a tanintézményben tanulók közül tartózkodtak a balesetet szenvedett autóbuszon, az ő állapotukról azonban egyelőre nincsen információ.

Buszbaleset Szolnokon

Fotók: Mészáros János

 

Az iskolavezetés úgy döntött, hogy az események hatására a gimnázium diákjait és a pedagógusokat a negyedik óra után hazaengedik, így hamarabb kezdődik számukra az őszi tanítási szünet.

 

Buszbaleset Szolnokon

A dosszié további cikkei
