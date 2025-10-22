1 órája
Buszbaleset Szolnokon: reagált a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója
A várost rövid időn belül, de már az országot is bejárta az épületbe csapódott busz híre. A szolnoki buszbalesettel kapcsolatban a MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgatója is megszólalt.
Hírportálunkon folyamatosan követjük a szolnoki buszbalesettel kapcsolatos eseményeket. Cikkünkben most közöljük a járművet üzemeltető cég vezetőjének nyilatkozatát.
– Ma reggel súlyos baleset résztvevője volt egy autóbuszunk Szolnokon. A VOLÁN által üzemeltetett helyi járat – egyelőre ismeretlen okból – egy helyi gimnázium falának csapódott – olvashatók a már ismert tények Hegyi Zsolt nyilatkozatában.
A MÁV-VOLÁN-csoport vezérigazgató hozzátette, hogy előzetes információik szerint egy fő sajnos súlyosan, 21 utas és egy gyalogos könnyebben sérült.
– Megfigyelésre kórházba szállították a járművezető kollégánkat is – emelte ki.
Mentőhelikopter is érkezett a szolnoki buszbalesethezFotók: Mészáros János
A vezérigazgató rámutatott: egy ilyen baleset híre mindig felkavaró, érthető a sajtó és az utazóközönség érdeklődése.
– Igyekszünk minél gyorsabban minél több hiteles információt összegyűjteni és megosztani a nyilvánossággal, de most első a sérültek ellátása és a közlekedési rend helyreállítása. Minden sérültnek gyors és teljes felépülést kívánok – emelte ki végül Hegyi Zsolt.
